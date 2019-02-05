【豬年2019】迪士尼新任行政總裁首露面　首證預期城堡明年開幕

豬年到，香港迪士尼樂園每年於樂園進行新春開幕儀式。新任香港迪士尼行政總裁楊善妮在今早（5日）大年初一首次公開見面，她表示自己10年前曾到港居住，今次重回舊地也感變化不少，相信會製造出難忘的回憶。 提到對香港迪士尼的目標時，楊表示期望在財政上能做到收支平衡，以及現時迪士尼多項擴建工程可順利進行外，希望將來更加國際化，除吸引到內地旅客以外，韓國、日本及菲律賓遊客亦為她的目標地區，推出各項的優惠計劃吸引外地遊客以及本地市民。

陳茂波稱樂園一直積極貢獻社會。（政府新聞處圖片）

不少迪士尼樂園粉絲關心其睡公主城堡的開幕日期，楊善妮表示，相信城堡的改建工程有望於明年預期完成，但有關迪士尼去年度的財政報告，楊説現時提及仍言之過早，將於數星期後業績公布期再度分享。

財政司長陳茂波出席同一活動時表示，樂園一直積極貢獻社會，9年來推行鼓勵市民參與義工的獎賞計劃，至今的服務時數已達1,400萬小時，另外，迪士尼樂園演藝人員亦組成義工隊，協助中學生作人生規劃及推動愛護環境工作，單計去年服務時數達7,000小時，成績令人鼓舞，但問到對新一年的期望等問題時，他只向在場記者説，「祝福你！」便匆匆離去。

馮生馮太在獨生女兒善盈三歲開始，就帶她積極參與義工活動。（梁煥敏攝）

將推全新家庭義工服務 服務時數可換門票

另外，「迪士尼賞義工行動」成功推行後加推全新「一家義，計劃，透過義務工作發展局，邀請10多間志願團體及機構參與，提倡家庭義務工作，迪士尼樂園度假區企業公民事務總監黎珮珊表示，為鼓勵一家大細齊齊做義工，在計劃限期内，完成指定義工服務時數的家庭義工，即有機會獲贈樂園門票。若以四人家庭為單位計算，只需要一起合力完成8小時的指定義工服務，即每人平均參與2小時義工服務，已經有機會獲得樂園門票。

當中有最少5年義工經驗的馮生、馮太，在獨生女兒善盈三歲開始就帶她積極參與義工活動，包括賣旗籌款，植樹，社區表演，探訪老人院，親子故事會等。馮太表示，女兒參加義工後主動性及同理心較強，又學會懂得珍惜眼前的事物，獲益不少，「佢而家識得諗，如果自己有多餘咗嘅嘢，唔會即刻棄掉，反而會諗吓，會唔會俾身邊有需要嘅小朋友。」