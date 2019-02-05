【豬年2019】年宵清理收258公噸垃圾　較去年減約72公噸

一年一度的年宵市場於今早（5日）落幕，食環署晚上公布，於各個年宵市場共收集約258公噸垃圾，較去年減少約72公噸。 其中規模最大的維多利亞公園年宵市場收集的垃圾約有58公噸，較去年少約38公噸。所有年宵市場的清理工作約於下午5時完成，經徹底清洗後，場地已回復清潔原貌。

年宵過後，商戶遺留垃圾。（梁鵬威攝）

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食環署今年繼續與環境運動委員會及環保署合作舉辦「綠色年宵」，似乎漸見成效。年初一的全港15個年宵市場的垃圾量為258公噸，較去年減少約72公噸。除在各個年宵市場回收一般可循環再造物品包括廢紙、塑膠及金屬外，食環署今年擴展至於全港15個年宵市場回收竹枝、木卡板及未能售出的桃花，並新增回收發泡膠、玻璃樽及其他未售出和凋謝的花卉，以及於九個有快餐攤位的年宵市場收集廚餘。



食環署承辦商共已收集約82公噸竹枝、18公噸木卡板、28公噸桃花和其他未售出和凋謝的花卉，以及5公噸廚餘；而回收的發泡膠和玻璃樽數量仍在點算中。所有物資均會由環保署安排作升級再造、循環再用或捐贈予其他團體和人士，以物盡其用。

年宵賣剩不少鮮花，吸引市民到場「執平貨」。（梁鵬威攝）

花卉送安老院或殘疾人士院舍

為清理維多利亞公園年宵市場的垃圾，食環署動員266名員工，調動41輛垃圾收集車和水車。其餘14個年宵市場，則由外判潔淨服務承辦商負責清理。而由食環署員工組成的22隊義工隊，今日把收集到的1,179盆未售出的花卉及盆栽送給199間安老院或殘疾人士院舍和10間公立醫院。所有年宵市場的清理工作約於下午五時完成，經徹底清洗後，場地已回復清潔原貌