【豬年2019】泛民年宵籌款數字大跌　最吸金的政黨係…

一年一度的維園年宵今日清晨（5日）完結，多個泛民政黨都藉此吸金，或受經濟不景氣影響，大部份泛民政黨的籌款數字亦較去年下跌，其中最吸金的政黨是香港眾志，今年籌得48萬元，較去年大跌近四成。 而排第二、第三名的分別是支聯會及守護公義基金，前者籌得35萬元，較去年下跌7%；後者亦不及去年籌得的31萬元，今年只籌到27.8萬元，下跌約一成。 據了解，眾志今年招牌白色布袋仍是最暢銷產品，惟今年的「港豬」設計，不及去年「柴犬」設計售罄得快。有社運人士就指今年年三十晚11時後，人流明顯較去年減少，據觀察，亦並非政黨攤檔有滯銷情況，政黨攤檔的收入下跌，或只是反映整體消費意欲下降。

今年年宵籌款，大部份泛民政黨的籌款數字亦較去年下跌。（林若勤攝）

至於其他泛民政黨，民主黨去年籌款全捐予台灣花蓮地震賑災，在未計成本下籌得15.3萬元；今年的主打產品是「議事廳狼人」遊戲卡，將各個政治人物重新包裝成遊戲角色，但亦只籌得9.4萬元。公民黨籌款數字的跌幅最大，雖然今年推出「大灣豬頸枕」，諷制政府只想香港人沉醉夢鄉做隻大灣豬，但亦只籌得17.4萬元，較去年籌得的27萬元，大幅下降10萬元。

今年是六四事件30周年，支聯會希望趕及在4月重開六四紀念館，故希望藉今次年宵吸金，惟最終只籌得35.3萬元，較去年籌得的38萬元還要少。而社民連今年雖大賣諷刺填海為大白象工程的「萬億攬枕」，但相較去年籌得的31萬元，今年再下跌6萬元，只籌到24萬元。

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此外，守護公義基金今年推出藝術家方蘇的雨傘畫冊，共籌得27.7萬元，同樣較去年籌得的31萬元下跌。基金信託人何秀蘭表示，今年年宵多名受助人及另一名信託人陳日君樞機早有外訪行程，因此在攤位站台時間較短，雖然收到款項較去年31萬元微跌至27萬元，但感受到市民的實際支持度較去年高。

她又指，尤其佔中案多名受助人，包括陳健民寫揮春及戴耀廷開咪作出呼籲時，市民反應熱烈，義賣的書籍贊助價比市面價格更高，亦有許多人願意購買。她又特別感謝人民力量、社民連、職工盟、街工等其他政團支持，包括借出音響設備和籌款箱，並在基金嘉賓到場時，刻意調低自己攤位音量，讓基金嘉賓的呼籲聲音更清晰。