【豬年2019】賀歲煙花復辦　攝影發燒友：早上6時到海傍仍失靚位

適逢農曆大年初二，新春煙花匯演即將於今晚8時、在維多利亞港上演。因應今年為豬年，早前已預告將以豬作主題，加入「豬鼻」造型，更配以動畫《麥兜》的主題曲。 由於去年初發生大埔車禍，政府叫停當時的初二賀歲煙花，至今年才復辦。於今日下午4時，尖沙咀海旁已擠滿觀賞煙花的市民。而於日前重開的星光大道，更一度逼得難以行走，令部分人鼓噪。有攝影發燒友表示，早於早上6時到海傍希望霸靚位，惟到達後發現部分人甚至通宵等候，「靚位」已被佔去；亦有來自深圳褔田的旅客專程前來拍攝煙花。

不少市民旅客一早到場霸佔有利位置，現場人山人海。（鄭子峰攝）

新春煙花匯演於今晚8時上演，不過不少市民一早到場霸佔有利位置。於下午約4時，尖沙咀海旁一帶已站滿人，而於文化中心大樓梯位置更貼有告示，指於下午4時半前實施人群管制。

適逢星光大道日前重開，不少人亦選擇於該處觀賞煙花，而有攝影發燒友更透露，由於星光大道位置正向灣仔會展，為最佳的觀看位置。不過由於部分人席地而坐，令原本狹窄的道路更難走動，需要警員開咪呼籲市民避免停留。

陳先生（右一）於早上6時到達，可惜仍失靚位。（鄭子峰攝） 拍攝煙花逾十年的陳先生，早於早上6時到達「霸位」。他稱可惜有眾多發燒友比他更早到達，佔去部分有利位置，下年或會更早到達霸位。他認為雖然活動費時，但卻珍惜與其他發燒友相聚的時間，更可認識更多志同道合的人，故會繼續前來，同行的陳小姐則稱，今年觀賞人數與去年相若。

星光大道同樣擠滿人，令行人難以走動。（張嘉敏攝）

至於來自深圳福田的藍先生，今年大年初二則專程到港拍攝煙花。他稱今年首次到港觀看煙花，認為香港節日氣氛濃厚；加上一般人難以拍攝內地的煙花匯演，須額外申請，故就算只能短暫停留2天，亦選擇來港影煙花。他稱若下年有時間，將再來香港觀賞煙花。

來自北京的李小姐（左三）認為本港煙花匯演氣氛濃厚。（鄭子峰攝） 人群內亦不乏旅客，來自北京的李小姐亦是首次到港觀看煙花，稱本港的煙花匯演規模較內地大，氣氛亦較濃厚。她亦一早聽聞匯演加入動畫「麥兜」的元素，認為十分吸引。不過她稱現場人數超出預算，她與友人於下年4時多到達，已須站到較後排位置，稱下次會提早霸位。

文化中心的樓梯貼有告示，於下午4時半實人群管制。（張嘉敏攝）

今年的煙花匯演歷時23分鐘，共分8幕，第一幕名為「歡樂年年」並會在維港上空密集地發放10秒的「8」字形，及「金元寶」圖案的煙花，祝願市民新年發大財，豬籠入水。而適逢豬年，在第二幕的「豬年大吉」會推出「豬鼻」圖案賀新年，屆時會配以本地動畫麥兜的主題曲。