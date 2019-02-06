【豬年2019】逾半世紀海味店食開年飯　老闆下廚：盼大家食得開心

今日﹙6日﹚是農曆大年初二，按傳統會聚首一堂食開年飯。開業近60年的西環海味店裕隆號，今年繼續秉承傳統，於店內筵開兩枱，共17名親友及員工食開年飯。 今年裕隆號的開年飯與過往有點不同，首次由店舖第二代傳人吳偉鴻掌廚。他表示，之前負責開年飯的三姐，在過年前因扭傷觸發舊患，故他親自下廚慰勞員工，｢畀啲心機﹙煮﹚，希望大家食得開心｣。 回顧過去一年，吳偉鴻表示，經濟環境不理想，整體生意增幅未達預期，少於一成。他續稱，內地經濟去年較差，相信物極必反，料今年下半年會好轉，期望生意增長會多於一成。

裕隆號的開年飯由店舖第二代傳人吳偉鴻掌廚。（歐嘉樂攝）

今年裕隆號的開年飯由店舖第二代傳人吳偉鴻掌廚，菜式與過往相同，包括寓意「發財好市」的髮菜和蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬及「年年有餘」的煎魚等，一共九餸一湯，象徵長長久久、長做長有。



吳偉鴻表示，連續數年負責掌廚的三姐，由於過年前因不慎扭傷觸發舊患，未能下廚，故自己首次親手烹煮17人份量的開年飯。他表示，素來都有下廚，不過較少是十多人份量的大餐，今次大約一周前已準備筍蝦等菜式；他指，今早5時到店舖拜神，然後準備菜式。對於首次烹調開年飯，他笑言：｢畀啲心機﹙煮﹚，希望大家食得開心｣。

未見受惠於高鐵大橋通車

過去一年受貿易戰等影響，環球經濟動盪，吳偉鴻坦言，本身預期有8至10%的增長，雖然整體生意較前年佳，但增幅仍遜於預期。不過他亦稱，店舖有固定熟客，貴價品銷情未特別受影響，惟生客消費力下降。他又說，生意主要來自本地人，與內地人比例約為8比2，高鐵及港珠澳大橋通車後，暫未見內地客增長。

展望未來一年，吳偉鴻表示，相信經濟會物極必反，去年內地經濟差，今年就會有好轉，希望生意會有逾一成增長。至於未來掌陀人，他表示今年有拍檔退休，相信自己可以｢做多10年、8年｣，希望各人都身體健康、生意興隆。