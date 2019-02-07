【豬年2019】海洋公園初三赤口逼爆　即時停售門票

今日是大年初三「赤口」，傳統上不宜拜年。不少遊客就選擇到海洋公園。海洋公園宣布，由於園區已「逼爆」，更要即時實施人潮管制，暫停售票。至於持有效門票及智紛全年入場證的遊人仍可進入公園，持票遊人亦可選擇保留門票，於其他日子到訪。

海洋公園於下午發新聞稿，指由於今天（7日）入場人次眾多，海洋公園將實施人潮管制措施，並暫停公園正門售票處之售票服務，以確保遊人於公園內有一個歡愉的遊園體驗。於暫停售票期間，持有效門票及智紛全年入場證的遊人仍可進入公園，持票遊人亦可選擇保留門票，於其他日子到訪。

近年新春屢逼爆需停售門票

海洋公園逼爆並非新鮮事。2014年年初二，海洋公園由於遊客人數眾多，於下午一時十五分起停止售票。2013年年初三，海洋公園於下午二時許宣布暫停售票服務，僅安排團體票、年票和月票持票人進場，公園入口及售票處均放置告示牌，通知遊客暫停售票。

至於2011年新春年初四，園內同一時間的最高容客量為3.6萬人，海洋公園早於上午10時已通知金鐘售票處停售門票，並截停城巴繼續接載旅客前往公園，同時亦在公園的官方網站上公布全日停售門票。一小時後，正門售票處亦全面停售。至於前一日年初三，海洋公園同樣逼爆，於下午一時停售門票。

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