【豬年2019】年初三下午天文台錄得25.7度　成有紀錄以來最熱赤口

今年的農暦新年暖笠笠，天文台表示， 今日（7日）大年初三下午3時天文台錄得最高氣溫攝氏25.7度，為1884年有紀錄以來最熱的大年初三，打破了1970年25.6度一直保持的最高溫紀錄。

天氣炎熱，不少市民都穿換上短袖衫，迎接豬年。（張浩維攝）

受一股溫暖且潮濕的海洋氣流影響，天文台於今日下午3時在尖沙嘴天文台總部錄得最高氣溫達攝氏25.7度，為1884年有紀錄以來最熱的大年初三，打破了1970年25.6度的一直保持的最高溫紀錄。

此外，流浮山錄得攝氏26.7度、元朗公園錄得26.9度、石崗則錄得27.3度高溫。

天文台今日下午3時錄得市區最高氣溫攝氏25.7度。(天文台截圖)

過去數日天氣持續和暖



豬年熱辣辣，自年廿九開始，本港天氣持續高溫，年廿九當日錄得最高25.3度，打破1956年年廿九的24.7度紀錄，成為史上第二熱；適逢立春的年卅，亦錄得25.5度，成為史上第三暖。至於昨日大年初二最高氣溫達攝氏24.9度，屬有紀錄以來最熱，部分地區如流浮山、上水更錄得逾28度的高溫。

熱到下周一始回落18℃



天文台預測，明日（8日）年初四部分時間有陽光，早晚有霧，氣溫介乎20度至24度；及至本周六開始有幾陣驟雨，周日（10日）風勢較大，天氣稍涼，氣溫介乎19至22度；下周一（11日）初七「人日」始轉涼，最低溫度降至18度。

天文台未來9天天氣預報。（天文台網站截圖）

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