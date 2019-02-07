【豬年2019】東涌逼爆　4.6萬人經港珠澳大橋入境　口岸排長龍

初三赤口不宜拜年，除了海洋公園、車公廟和馬場人頭湧湧外，連鄰近港珠澳大橋的東涌亦人滿為患，食肆和便利店都大排長龍，好不熱鬧。截至下午4時，港珠澳大橋口岸及高鐵西九龍站，分別錄得有9.2萬和6.3萬出入境人次。其中港珠澳大橋口岸有45,587人入境，46,688人出境；高鐵西九龍站則有40,150人入境，22,908人出境。

東薈城食肆大排長龍。（「東涌居民關注組」fb）

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Facebook群組「東涌居民關注組」於今日（7日）下午上載東薈城商場的照片，並指「今天初三，旅客再次迫爆東涌，所有食店大排長龍，東薈城人山人海。」相片可見，便利店、快餐店和其他食肆都門庭若市。有等候人士甚至拖着行李箱，疑是遊客。除了商場人多擠迫，昂坪360纜車及巴士站都現人龍。有網民更留言指，富東商場連接東薈城的天橋同樣擠滿人，甚至有人於便利店外席地而坐進餐。

晚上時分，港珠澳大橋旅檢大樓出現人龍，正等候出入境。（讀者提供）

截至下午4時 9.2萬人經港珠澳大橋口岸出入境

受惠於港珠澳大橋及高鐵開通，本港出入境人流大增。入境處表示，截至下午4時，港珠澳大橋口岸及高鐵西九龍站，分別錄得有9.2萬和6.3萬出入境人次。晚上時分，港珠澳大橋旅檢大樓有大批旅客輪候出入境，有市民指，現場往珠海的人龍有人打尖，一度引起混亂 。

根據大橋穿梭巴士「金巴」的官方網站顯示，目前由香港到珠海的「金巴」，達繁忙程度，一般輪候時間少於45分鐘，至於珠海往香港及香港往來澳門的「金巴」一般輪候時間則正常，即少於15分鐘。至於昨日（6日）農曆大年初二更是熱鬧。入境處數字顯示，有63,629人次經港珠澳大橋入境，出境則為76,194人次，合共139,823人次，創通車以來新高。