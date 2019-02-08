【流感高峰】年初三內科病床平均佔用率103%　7醫院逼爆逾100%

年初四（8日）回復正常上班，公立醫院服務需求略為穩定。截至今早10時，僅威爾斯親王醫院的急症室輪候時間超過8小時，而博愛醫院則需輪候逾6小時。 此外，醫管局公布昨日年初三（7日）全日有5,886人次到急症室求診，比年初二（6日）多190人次。內科住院病床佔用率平均為103%，為豬年首度超過100%，當中7間醫院「逼爆」，其中基督教聯合醫院的內科病床佔用率更高達124%。

初四（8日）早上10時半，有1間醫院的急症室輪候時間均超過8小時，為威爾斯親王醫院。 （香港01圖片)

醫院管理局公布昨日（7日）公立醫院服務使用數據，全日有5,886人次到急症室求診，經急症室轉入內科病房有1,053人次，較前日935人次增加118人次。

整體的內科住院病床佔用率為103%，15間公立醫院中有7間「爆滿」，分別是伊利沙伯醫院(115%)、將軍澳醫院（101%）、基督教聯合醫院（124%）、明愛醫院（109%）、仁濟醫院（101%）、威爾斯親王醫院（106%）及屯門醫院（105%）。

另外，兒科病床佔用率方面，整體為73%，其中仁濟醫院佔用率高達107%，是自上月26日醫管局開始公布兒科病房數據以來第二高，目前最高紀錄為1月27日將軍澳醫院的108%。

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