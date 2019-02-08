三警查毒案作虛假陳述罪成　官指嚴重影響司法制度　判囚10星期

三名警員前年在黃大仙下邨龍安樓處理一宗藏毒案時，涉嫌作虛假陳述，謊稱在疑犯姓蕭男子身上搜出毒品和吸食用具等。三名被告被控妨礙司法公正，日前於觀塘裁判法院被判罪成。辯方代表今以涉案警員實際上並無冤枉被捕人，三人只是技術上犯錯，道德上責任存疑的理由求情。惟法官表示警務人員作虛假陳述乃嚴重罪行，將嚴重影響司法制度的運作，拒絕辯方希望緩刑的請求，判處三人各入獄10星期，但准三名被告保釋等候上訴。

首被告男警鄧文祖（左）、次被告女警李軒賴（中）、第三被告男警長伍肇龍（右）全被裁定一項作出向並意圖妨礙司法公正罪成。（呂樂謙攝）

三名被告：首被告男警鄧文祖（34歲）、次被告女警李軒賴（31歲）、第三被告男警長伍肇龍（44歲），被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。

官指行為令司法制度崩潰

裁判官判刑時指，警務人員作虛假證供是十分嚴重的罪行，會破壞公眾信心、令司法制度崩潰、警隊聲譽受損，因此一般會判處即時監禁以顯示公眾對此類案件的厭惡和背棄。裁判官續指，判刑時已考慮到辯方律師指出本案特殊的性質，但重申，警務人員每天都需在法庭作供，一旦在當值期間作出虛假陳述，將會令司法界的運作受到嚴重影響，可見該案的嚴重性。因此，法庭需要判處具阻嚇性的刑罰，緩刑並不合適。最終法官判處三名被告共12星期監禁，但考慮到各被告的良好紀錄、在警隊的貢獻和本案對三人家庭的影響，將刑期減至10星期。

辯方代表律師聽取判刑後，隨即替三名被告申請保釋外出等候上訴，獲法官批准。

三警曾多次獲警方加許

辯方代表律師求情時指，3名被告分別加入的10至20年間，數十次獲得處長、助理處長、總警司、高級警司等讚揚，可見他們的品格和工作表現均佳。辯方同時向法庭呈交由三名被告的家人撰寫的求情信，當中顯示，三名被告在長達一年多的審訊中承受了巨大心理壓力；第一被告為家庭支柱，一直愛護妻子和子女；第二被告則剛於12月生產，需要照顧其新生兒子。

本案不涉令無辜的人受冤獄

辯方代表律師在庭上多次重申，此案性質獨特，與大部分妨礙司法公正或警員犯法的案件，如包庇犯罪活動、受賄、在當值期間用警棍擊打途人等不同：涉案的姓蕭男子身上確實藏有危險藥物，三名被告所為並無令「無辜的人蒙受冤獄，罪有應得的人逃之夭夭」。三名被告技術上雖然犯錯，但他們的行為在道德上的對錯則存在爭議。

求以小懲大戒方式處理

辯方續稱，三名被告雖然干犯法律，但本案的罪惡性並不嚴重，加上三名被告所為在道德層面存有可爭辯之處，法庭不應單單因被告為警員的關係而判處阻嚇性刑罰，而應考慮本案的獨特性。

辯方最後補充，如果三名被告秉持「少做少錯，唔做唔錯」的態度，根本不會惹上官非；但如果香港警務人員均以此態度工作，社會將停滯不前，三名被告只是犯了「任何對工作有理想的警員都會犯的錯誤」。因此，辯方希望法庭能以小懲大戒的方式，以緩刑處理各被告。

調查時未有為疑犯搜身

案發於2016年12月20日，三名被告在黃大仙下邨龍安樓巡邏時截查男子蕭志邦時，以藏毒罪將他拘捕。據三名被告口供，他們在蕭的右邊褲帶內搜出冰毒及吸食用具，並因此將蕭拘捕及押解回上警車回署。惟據閉路電視片段所顯示，三名警員並沒有進行搜身，而是在目擊蕭將某物件拋進草叢，由第二被告尋回該物後進行拘捕。

案件編號：KTCC 511/2018