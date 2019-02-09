【六合彩金多寶】攪珠結果入嚟睇　六注中頭獎有冇你份？

六合彩新春金多寶今晚（9日）9時半攪珠，10元一注獨中料可獲1億元彩金，攪珠結果出爐。馬會公布有六注中頭獎，瓜分億元頭獎彩金，每10元一注派彩1,666萬元；當中有三注是中一注（投注10元一注），另六注是中半注（投注5元一注）。由於中獎注數多，二獎10元一注派彩連50萬元都無；三獎近2,500注中，派彩19,200元為三獎最低派彩金額。

不少市民今日到投注站買個橫財夢。（余俊亮攝）

六合彩新春金多寶攪出號碼為：1、19、29、34、39、49；特別號碼為：43。

六合彩新春金多寶今晚（9日）9時半攪珠，晚上9時15分截止投注。截至傍晚6時許，投注額已超過2.4億元，打入十大最高投注額的六合彩，位於第七位，料投注額會持續上升。

截至晚上7時45分，投注額突破2.65億元。不過仍位列十大投注額榜第七位，但與第六位相差收窄至約2,000萬元。

到了晚上8時45分，投注額增至2.856億元，進佔十大投注額榜第六位，比原第六位、2012年9月22日錄得的2.855億元多約10萬元。

晚上9時15分截止投注，累計投注總額為295,210,446元（2.95億元），除創了新春金多寶投注新紀錄外，今次投注總額也躋身十大投注榜第六位。

新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬元。至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。

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