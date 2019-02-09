內地富商黃向墨被澳洲拒入籍　改名定居香港　妻5億購淺水灣豪宅

曾在澳洲巨額政治捐獻的中國富商黃向墨，被澳洲當局引用《反外國干政法》拒絕入籍和取消居留權。黃昨日（8日）發聲明，批評指控莫須有，又稱現時在港定居「安心快樂」。 《香港01》發現，持有香港身份證、在港開設多間公司的黃向墨，在去年起已改回原名「黃暢然（HUANG Changran）」，曾報住其購入的尖沙嘴服務式住宅凱譽。 而黃向墨妻子黃洁芳（洁為潔簡體字），上月以5.2億元，購入淺水灣道90號的一幢獨立屋。

黃向墨被澳洲取消居留權和拒絕入籍，他曾擔任澳洲中國和平統一促進會會長。（澳洲中國和平統一促進會圖片）

持有香港身份證 改回原名

黃向墨持有香港身份證，根據公司註冊處資料，現時擔任兩間公司董事，分別「玉湖發展有限公司（Yu Hu Development Company Limited）」及「華源保國際貿易有限公司（Oriental Green International Trading Limited）」。根據兩間公司的註冊文件，黃向墨分別在2017年11月和2018年4月，改回原名「黃暢然」，英文名亦由「HUANG Xiangmo」改回「HUANG Changran」。

上述兩間公司的均為黃向墨全資擁有，除了黃向墨之外，還有另外一名持有香港身份證的董事「HUANG Zhenghong」。另外兩間本港註冊公司，「華源保投資有限公司（China Resources Recycle Investment Limited）」和「盤田投資有限公司（Pan Tian Investment Company Limited）」，黃向墨原本均持有八成股權和擔任董事，但同時在2017年7月14日解散。這些公司均以秘書公司地址登記，相信並無實際在本港營運。

黃向墨的其中一個登記住址，是以尖沙嘴服務式住宅凱譽的一個高層單位，該單位為黃以黃暢然之名，於2017年9月以8,480萬元購入。

黃向墨的妻子黃洁芳在2019年1月以5.2億元，購入淺水灣道90號一個豪宅單位。（淺水灣道90號官網圖片） 妻購淺水灣道90號新盤獨立屋​ 另外，黃向墨的妻子黃洁芳（HUANG Jiefang），今年1月以5.2億元，購入淺水灣道90號的12號獨立屋。 根據土地註冊處文件，黃洁芳持有香港身份證，報住澳洲悉尼北郊莫斯曼（Mosman）的一個臨海別墅「山中之王」（King of the Mountain）。澳洲傳媒早年報道，上述臨海別墅，是黃向墨於2012年以1,280萬澳元（約7,000萬港元）購入。 淺水灣道90號，是長實旗下的南區洋房新盤，去年起以招標形式發售。

2017年6月，澳洲反對黨領袖、工黨的Bill Shorten，在國會辯論中，展示黃向墨與時任澳洲外長畢曉普（Julie Bishop）的合照。（澳聯社 / 美聯社）

曾涉阻澳洲政界見鄭宇碩

黃向墨原名黃暢然，是廣東揭東縣玉湖鎮人，早年在深圳創立玉湖集團，主力投資地產。玉湖集團官網就曾顯示，他在不同時期用分別用上述兩個名字。他在2010年移民澳洲，是當地著名僑領，2014至2017年擔任澳洲中國和平統一促進會會長，也是澳中關係研究院創院主席、悉尼科技大學客座教授，常出席中國使館的活動。

今年2月5日大年初一，澳洲多間傳媒報道，當局首次引用《反外國干政法》，取消中國富商黃向墨的居留權，並否決其入籍申請。黃向墨曾向澳洲主要政黨捐款270萬澳元（約1,500萬港元）。

黃向墨和前工黨國會議員鄧森（Sam Dastyari）關係密切，澳洲傳媒前年揭露，鄧森曾向工黨副黨魁、工黨外交事務發言人Tanya Plibersek施壓，要求她2015年1月前往香港期間，不要和城市大學退休政治學教授鄭宇碩見面。鄧森最終因此辭職。

2018年5月20日澳洲舉行「各界紀念華人來澳200周年大會」，黃向墨是大會組委會主席。（中新社 / 視覺中國）

安心快樂回港定居

黃向墨周五（8日）發表聲明，否認指控，指澳洲的做法「不是我所相信的澳洲，自由、民主、有法治和公平的澳洲，但我仍相信法律與公義。」他又指，若然這些政黨認為他的捐款不恰當，應該向他退還款項。

他在聲明中指，已去年下半年開始，將投資聚焦在香港、泰國、美國和英國等地，早已不再擔任澳洲玉湖集團的任何職務和持有任何股份，「下半年已經順利按既定規劃完成澳洲玉湖集團的代際傳承，回到香港定居，安心快樂」。據報黃向墨已把玉湖集團交給了他的兒子。