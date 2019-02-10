陳茂波稱下年度財政盈餘難復千億水平　惟政府毋須過度縮減開支

財政司司長陳茂波本月底會公布新一份財政預算案，陳茂波今日（10日）於網誌表示，下年度的財政盈餘難復千億水平，但強調政府毋須因短期的經濟和財政變化而過度將開支縮減，反而「應使則使」。

陳茂波表示，下年度的財政盈餘難復千億水平。（資料圖片）

陳茂波今日以「民間智慧」為題發表網誌，提到即將公布財政預算案，過去3個月政府已舉行約40場預算案諮詢會。他表示，下年度政府的財政盈餘，將難復千億的高水平，資源相對有限，但一些「長期發展方向」或「投資未來」的部份，需要持續執行，不能因一時經濟波動而間斷。

財政儲備發揮「抗逆」作用

另外，面對外圍的未知變數，本港消費及出口均呈較大幅度放緩，商業信心亦轉弱，因此政府的公共財政須更積極有為，讓財政儲備能發揮「抗逆」的作用。他續稱，政府毋須因短期的經濟和財政變化，過度縮減開支，關鍵是審慎行事、「應使則使」，務求在中長期內，保持大體上的財政平衡。

陳茂波又稱，不少問題並非單靠金錢就可解決，例如住屋、醫療、安老院舍，都難以靠錢瞬間化解，更需找出問題核心，對症下藥。他又稱，如果增撥資源就可加快解決問題，政府已積極尋求各方支持，希望於預算案中具體提出。