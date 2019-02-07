【政壇諸事町】鄭泳舜成功爭取財爺訪深水埗墟市　出片無影陳凱欣

今日（7日）農曆年初三赤口，財政司司長陳茂波早上在馬場擔任嘉賓，現場馬迷除了掌聲，還有噓聲，但無減波叔與眾同樂的興緻。下午無公開活動的陳茂波，趁空閒突然探訪其成長地－－深水埗。 陳茂波是次「出巡」事出突然，民建聯鄭泳舜「獨家」直擊財爺落區過程，他在Facebook籲網友「留意三條精彩片段」。三段影片中都見到鄭泳舜伴隨陳茂波左右，但就完全找不到他「區友」陳凱欣的蹤影，莫非阿欣專心放「新年假」? 鄭泳舜為她澄清，指陳茂波到訪時陳凱欣亦有在場「忙緊其他嘢」，所以鏡頭才拍不到她。

財政司司長陳茂波(右四)突然探訪深水埗美食墟市，由「地膽」鄭泳舜(左三)作嚮導，陳凱欣(右三)在最後大合照中終於出現。(鄭泳舜Facebook)

深水埗區議員兼墟市發展召集人鄭泳舜今(7日)晚上在Facebook發帖，自曝在深水埗遇到財政司司長陳茂波，並附上十多張照片和三段「獨家」影片，帖文中見到陳茂波仍穿着早上出席活動時的衣服，離開馬場後未有更衣便來到深水埗墟市。財爺不止光顧美食攤位，還在檔攤前與一眾街坊合照，來者不拒，成為不少市民的「集郵」目標。

鄭泳舜回應《香港01》查詢時指，他先前曾向司長的助理提及過墟市舉行事宜，「當時有話過，得聞叫司長落嚟睇睇」，不料司長果真在無通知下突然到訪，鄭泳舜對此表示開心，因為舉辦四年以來首次有現任問責官員到訪墟市，他稱歡迎司長多落區了解民情。

鄭泳舜透露，身為潮州人的陳茂波最鍾情家鄉美食。(鄭泳舜facebook) 陳茂波鍾情潮州家鄉味 鄭泳舜透露，財爺在現場逗留大半小時，期間大展跟檔主逐一傾談，「買咗好多檔，可能因為波哥同我一樣係潮州人，佢對潮州牛肉最感興趣。」鄭泳舜形容現場氣氛良好，不少市民都找財爺「打卡」。被問到有沒有市民提及財政預算案，他指「有人叫派糖囉」。

陳茂波事後在其FACEBOOK個人專頁上載到訪深水埗墟市的照片，寫道：「回到成長的地方，幫襯了十多個小食攤檔，又跟一班深水埗街坊互相道賀新春，讓我有一個十分滿足、滿載而歸的年初三！」