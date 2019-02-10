13屆香港冠軍騎師韋達掛靴「零頭馬」告別　感謝馬迷一直支持

13屆香港冠軍騎師韋達（Douglas Whyte）日前宣布，由2019/20年度馬季起獲得練馬師牌照，而今日（10日）在沙田馬場舉行的年初六賀歲賽馬日，是他告別香港馬迷的最後一戰。 然而，韋達全日策騎7匹馬出賽，最終只能取得2亞1季2殿的成績，未能如另一位棄騎從練的前冠軍騎師告東尼般在最後一場賽事以頭馬告別大馬迷。 馬會今日於第四場賽事後，為韋達舉行掛靴歡送儀式，而當韋達出場時，更是全場歡呼。韋達在致詞時，感謝馬會幹事、一眾馬迷及競爭對手等一直的支持。

馬會主席周永健和行政總裁應家柏向韋達送上記念品、畫作。（盧翊銘攝）

馬迷歡呼送別十三哥

下午約2時35分，馬會於馬匹亮相圈舉行韋達掛靴歡送儀式，觀眾席早已座無虛席。而當韋達出場時，更是全場掌聲及歡呼。馬會現場播放一段短片，回顧韋達策騎生涯。另外，馬會亦送上記念品、畫作予韋達，見證他13屆香港冠軍的輝煌成績。

韋達在致詞時，感謝馬會幹事、一眾馬迷及競爭對手等。他坦言，一直以來雖有很多競爭，但一切鞭策令大家做得更好。而今日更是其女兒Sheikara Whyte的19歲生日，韋達即場送上生日祝福。來到尾聲，一眾騎練向韋達送上祝福，並且拍攝大合照。

韋達家人亦有參與歡送儀式。（盧翊銘攝）

「馬場南哥」帶備了自己繪畫的畫作，打算送給韋達。(盧翊銘攝)

資深馬迷送畫作予韋達

人稱「馬場南哥」的資深馬迷，亦帶備了自己繪畫的畫作，打算送給韋達。談及韋達即將成為練馬師，他形容為進入人生第二階段。他續指，韋達過往騎馬的佳續獲不少人欣賞，祝願其在練馬方面亦能如此。

根據馬會資料，這是香港賽馬會牌照委員會近20多年，第二次向現役騎師發出練馬師牌照，而上一次是向前冠軍騎師告東尼發出1996/1997年度馬季練馬師牌照。

韋達慶祝首次榮登冠軍騎師寶座。（馬會圖片）

+ 6 + 5 + 4

未來目標：Keep Winning

韋達在完成沙田馬場今日所有賽事後，再接受記者訪問時表示，對策騎生涯感到圓滿，回想起過往感到很感恩，對今日的賽果亦不感失望。

他又指，未來會嘗試更多不同種類的食物，亦會享受與家人一起的時光。他又對人生踏入新一章感到很興奮，談及未來目標，他說：「Keep Winning。」期後，韋達為粉絲簽名、拍照，更將自己的衣物、手套等拋上看台給粉絲。