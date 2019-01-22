13屆香港冠軍騎師韋達年初六告別戰　獲馬會發牌9月轉任練馬師

香港賽馬會今早宣布，13屆香港冠軍騎師韋達（Douglas Whyte）由2019/20年度馬季起獲發練馬師牌照，而年初六（2月10日）在沙田馬場舉行的賀歲賽馬日，會是他告別香港馬迷的最後一戰。 韋達在今早記者會上表示，昨晚才接獲馬會來電通知，故決定告別綠茵場，並且指很開心獲馬會批准出任練馬師，他形容，現時是一個好時機，有信心接受新挑戰。 他表示：「當得悉我的申請獲得批准時，我感到喜出望外。我已在港生活了21年，一直勤懇地工作，為香港馬壇作出貢獻，見證香港成為全球其中一個最成功賽馬地區。我十分感謝這個城市、香港市民、馬會，以及一直以來支持我的策騎事業的所有人。我很期待接受這項新挑戰，並很感謝牌照委員會給予我這個難得的機會。」

韋達在周日策騎「白鷺飛翔」勝出，是他今季第22場頭馬。（馬會圖片）

20多年來第二位獲發練馬師牌的現役騎師

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，韋達是傑出的賽馬人才，他為香港馬壇作出重大貢獻，是令香港賽馬得以達至世界級水平的重要一員，而他一直是香港賽馬界一分子，熟悉有關工作人員和賽馬設施，對沙田以至從化的練馬系統亦瞭如指掌。

夏定安指，今次是馬會牌照委員會近20多年來第二次向現役騎師發出練馬師牌照，上一次是向前冠軍騎師告東尼發出1996/1997年度馬季練馬師牌照。他稱，韋達與告東尼同屬賽馬精英，具備充足條件從騎師轉型為練馬師，繼續為本會保持世界級賽馬聲譽及推動香港賽馬邁向新高峰作出重大貢獻。

當2月10日完成從騎生涯後，韋達表示會赴海外跟隨一些世界級練馬師學習，為未來練馬生涯打好基礎。

+ 6 + 5 + 4