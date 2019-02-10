憂中環軍用碼頭用地變「一地兩檢」　關注組籲公眾反對

關注組要求政府停止將用地移交解放軍，及保留管理權，當有解放軍船隻停泊時才作軍事用途。

中環海濱一段150米長、面積約3,000平方米「軍事用地」，至今已封閉近6年。城規會早前將分區計劃大綱圖等予行會考慮，行政長官會同行政會議已同意並於2月1日刊憲。中環海濱關注組今（10日）到場抗議，批評港府將公共空間割地作「軍事用途」，擔憂用地的界線，猶如西九站的「一地兩檢」，令港人用地再度受損，呼籲公眾可在三個月公眾諮詢期、即5月前提交反對計劃意見。

中環海濱關注組成員何來要求政府停止將軍事碼頭用地，交予解放軍使用。（羅君豪攝）

中環海濱填海工程，港府曾指中環碼頭至灣仔會展中心的「中環海濱長廊」，將向公眾開放。中環海濱關注組指，2013年規劃署按中英兩國的協議，將中環海濱一段長150米、面積約3,000平方米的路段，劃為「軍事用地」，給內地解放軍使用。

關注組成員黎廣德指，該用地圍封至今，解放軍從來沒有船隻出入，認為解放軍明顯毋須使用該地。他擔憂，海濱長廊空間平日有不少市民使用，倘突然設界線，猶如西九站的「一地兩檢」，再多個成本港法治管理以外的地方，變相「令港人喪失土地。」