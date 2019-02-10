新春拜年成壓力　調查：3成港青冀出埠避年　恐被問事業及催婚

新春過年，本是家家戶戶團聚的大好時機，不過，有航空公司調查發現，近3成受訪的年輕港人不願留港度歲，反選擇於新春外遊，原因與逃避家庭壓力有關。調查結果顯示，逾4成人擔心拜年時，會被親友追問事業及被催婚；亦有受訪者不願派利市，遂嚮往外遊「避年」。

調查顯示，有年輕港人為逃避派利是，遂會選擇於新年期間外遊。(資料圖片)

45%不欲被親友追問為何不「另謀高就」

英國航空公司於今年1月期間，委託獨立市場研究公司進行訪問，成功收集1,002名年齡介乎18至39歲的本港市民意見。調查結果顯示，會選擇逃避新春探親的受訪者中，45%表示主因是避免親友追問何不另覓更好工作；43%則指不想被追問為何尚未結婚，其中14%受訪者更直指此是促使他們外遊主因；另亦分別有40%及38%受訪者，則擔心被追問生兒育女問題，以及希望避免向親友派發利市。

調查亦反映，家庭收入愈高，則其新春外遊意欲愈高；而獨遊意欲方面，21%受訪者渴望於新春期間，獨自遠遊海外，男性亦較女性為踴躍，有意獨遊的男性及女性，分別佔20%及13%。

首選外遊地點為日本

被問及獨遊原因，調查顯示首3位分別是「隨時前往自己想到的地方」(45%)、其次是「享受屬於自己的時間」(44%)、以及「可以真正做回自己而無須被人批評」(41%)。而外遊首選目的地則包括日本 (57%)、新加坡 (29%) 及南韓 (29%)；另亦有受訪者盼衝出亞洲，英國 (21%)、美國 (13%) 及德國 (11%) ，高踞理想的目的地首3位。