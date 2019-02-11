政府擬修例打擊白牌車　易志明：檢控期間應扣押車輛提升阻嚇力

近年「網約」車召喚服務平台日趨普遍，政府為打擊白牌車，近日擬修例提高罰則，由現時首次定罪最高罰款5000元，倍增1萬元；再次定罪最高罰款由現時1萬元增至2.5萬元。同時，吊銷車輛牌照和扣押車輛期亦提高一倍。 航運交通界立法會議員易志明今早出席港台節目《千禧年代》時，表示擬修訂的罰則阻嚇力不足，建議參考《進出口條例》，政府應於檢控期即扣押白牌車直至審訊結束。立法會交通事務委員會委員尹兆堅則指，提升罰則「本末倒置」，政府應務實監管白牌車。

尹兆堅續指，修訂罰則只針對司機，雖能提升阻嚇作用，但未能有效監管白牌車。他補充，近年白牌車盛行全因科技發展而產生共享效應，故政府應決定是否發牌予白牌車，並落實監管，否則修訂罰則只會是「駝鳥政策、本末倒致」。他亦建議可參考新加坡、美國等做法，容許的士和網約車一同競爭。

易志明表示，英國白牌車能夠營運全因當地車費較貴，故有生存空間。惟本港已有足夠的士，加上白牌車的第三者風險保險會失效，從公眾利益出發應大力打擊白牌車，更稱「不要利用共享經濟，美化營利行為」。

至於有聲音批評的士服務質素不佳，尹兆堅表示確有的士拒載問題，惟白牌車興起後，的士司機態度明顯改善；易志明則認同業界須提升相關服務。