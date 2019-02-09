政府擬修例打擊白牌車　首定罪罰款加一倍至一萬元　再犯扣車一年

為加強打擊利用汽車作非法出租或取酬載客，政府擬修例提高罰則，由現時首次定罪最高罰款5000港元，加至一倍即10,000港元：再次定罪最高罰款由現時10,000元，加至25,000元。吊銷車輛牌照和扣押車輛期亦提高一倍，另建議新增一項特別條文，法官可判被定罪司機停牌。

警方於過去三年就195宗非法出租或取酬載客個案採取執法行動。(資料圖片)

運輸及房屋局向立法會提交文件指出，隨着「網約」車召喚服務平台日趨普遍， 利用汽車作非法出租或取酬載客的個案近年亦更為顯著。運輸署對比了10個司法管轄區，包括內地、澳門、台灣、芝加哥、倫敦等相關汽車非法出租或取酬載客的罰則，認為香港目前法例訂明的最高罰款額偏低，以及考慮到其他地區及本港嚴重性相類罪行的罰款。當局建議修例就三方面提高刑罰，加強阻嚇力。

建議增訂特定條文 法官可命令「釘牌」

當中建議提高最高罰款額，由現時首次定罪最高罰款5,000港元，加至一倍即10,000港元：再次定罪最高罰款由現時10,000元，加至25,000元；把吊銷車輛牌照期和扣押車輛的期限，由現時首次定罪判處3個月及再次定罪的6月，分別增一倍至6個月及12個月。另外，建議增訂一項特定條文，讓法庭或裁判官可命令被定罪人士取消駕駛資格，為期一段法官認為適當的時間。至於最高監禁則維持不變，即首次定罪最高判監3個月，再次定罪最高判監6個月。

利用汽車作非法出租或取酬取客現時及建議罰則。（立法會文件）

文件提到，警方於2015年1月及2018年12月期間，針對195宗非法出租或取酬載客個案採取執法行動，其中去年錄得69宗，相比 2017年的50宗上升了38%。所有涉事的車輛均為私家車及輕型貨車。

一宗個案被判監六星期



在上述時段期間，有137宗個案經法庭審訊後被判罪成，當中6宗個案被判罰50至120小時社會服務令；有128宗個案判處罰款300至5,000港元不等，當中判罰港4,000元或以上只佔5宗。有一宗個案判處監禁六星期，另有兩宗分別判處監禁兩星期(緩刑一年)及兩個月(緩刑兩年)；所有個案判處吊銷車輛牌照及扣押車輛為期3個月。