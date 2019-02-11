【情人節】大專生不應談戀愛？　明愛學生會「邱比特」活動被禁

「中學生應否談戀愛」從來是困擾社會和教育界的「哲學命題」，惟這個現象似乎已擴展至大專院校。情人節將至，明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會原定在2月8日至15日舉辦「明愛邱比特」系列活動，為同學進行匿名配對，及進行「定情信物」拍照活動。 不過，校方卻以活動「鼓吹同學談戀愛」為由，不予批准。學生會被迫取消活動，並在Facebook專頁公開事件，引起網民關注。不少網友批評，校方過於保守，他們並認為談戀愛是成長必經階段。 《香港01》記者今日(11日)就此事向校方查詢，暫時未獲回應。

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校位於將軍澳的校舍。（明愛專上學院網站圖片）

鼓吹同學談戀愛

聯合學生會昨日（10日）晚上在Facebook發出公告，宣布「明愛邱比特」系列活動取消。學生會指出，活動因不獲學生事務處審批活動內容而未能舉行。校方提出的理由有三：

1. 活動名稱「明愛邱比特」的「邱比特」三字有鼓吹同學談戀愛的意思。

2. 當中的活動「匿名配對」只讓同學與一人配對，配對活動有鼓吹同學談戀愛的意思。

3. 活動「定情信物」因包含在「明愛邱比特」系列活動中，所以亦未能通過。

學生會引述校方指，不想鼓吹同學談戀愛，並認為若比校外教友得悉學生會舉辦此活動，會向學校投訴，影響學校聲譽。

學生會發出公告，指「明愛邱比特」系列活動因不獲校方批准，需要取消。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會Facebook專頁截圖）

網民嘲「明愛專上小學」

學生會又提到，已多次向校方爭取，並曾多番修改活動名稱及內容等呈交，但依然受到學生事務處及校方多番阻撓，對活動未能順利舉行致歉，並指已填寫「匿名配對」網上參加表格同學的個人資料將被銷毀。至於「定情信物」活動，學生會表示正與校方爭取延期舉辦。

網民對於校方決定頗為不解，有網民指出談戀愛是成長必經階段，學懂處理感情才能成為一個能負起社會責任的人；也有網民反思，部分人反對中學生大專生拍拖，但到年輕人畢業後又「年年問有冇拖友」，質疑這是邏輯矛盾；有網民甚至嘲笑校方為「明愛專上小學」。

《香港01》記者致電明愛校方查詢，截稿前暫未獲回應。

↓↓↓ 網民咁睇 ↓↓↓

+ 3 + 2