水警建議更換中央指揮系統　預2021年投入服務　5年開支達5400萬

警務處水警總區建議更換中央指揮系統、7個陸上光電感應器以及新增2個新的光電感應器。警務處預計項目所需的非經常開支總額超過5,400萬元，當中並不涉及增添額外人手。另外，警務處預計明年3月起擬備招標文件，並於9月進行招標和批出合約；預計系統於2021年投入服務。

警務處水警總區建議更換中央指揮系統、7個陸上光電感應器以及新增2個新的光電感應器。（資料圖片）

警務處水警總區現有的中央指揮系統及其7個光電感應器於2010年10月投入服務，至今已使用逾8年，預計使用壽命約10年；其系統維修保養合約亦將於 2021年底到期。警務處指近年系統的耗損情況日漸嚴重，並曾多次停止運作，警務處於今年年中展開更換系統的籌備工作，按照計劃，擬議系統將於2021至2022年度投入服務。

警務處預計項目由今年至2023為止，所需的非經常開支總額為5422.9萬元。處方又估計，系統在推行初期的經常開支超過628萬元；未來系統的經常開支亦將逐步增加，至2023至2024年度起每年將超過782萬元，較現有系統節省約293萬元。

另外，警務處預計明年3月將擬備招標文件，同年9月將進行招標並批出合約，又預期能於2021年9月驗收中央指揮系統、培訓人員和投入服務。

中央指揮系統是水警總區用作監察離岸水域及協調海上行動的系統，當中包括其光電感應器、中央伺服器、控制台、工作站的硬件及軟件等。（資料圖片）

警務處續指，新的中央指揮系統將增加光電感應器的數目，亦會改善其影像質素，以助警方識別目標船隻，並更迅速地評估海上事故和作出應變。而2個新的光電感應器，將安裝在常有非法入境和跨境走私高價貨品的罪案發生的元朗尖鼻咀，以及大嶼山西南角的分流，新的指揮系統覆蓋範圍擴將大至該兩個區域，以改善系統的偵測功能。

中央指揮系統是水警總區用作監察離岸水域及協調海上行動的系統，當中包括其光電感應器、中央伺服器、控制台、工作站的硬件及軟件等。光電感應器用作偵測、識別和辨認海上物體。每個光電感應器備有一個遠程日光攝錄機、一個在夜間及能見度低，如濃霧的情況下，以偵測不同物件的温度差別的熱能探測器；及一個可全景操控光電感應器的雲台。