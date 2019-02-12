傳歐陽伯權接任港鐵主席　田北辰：加上金澤培、包立聲成鐵三角

各界關注港鐵主席的接任人選，《星島日報》今日(12日)報道，嶺南大學校董會主席歐陽伯權將會接替今年六月退任的馬時亨，擔任港鐵新主席。 立法會鐵路事宜小組委員會主席、前九鐵主席田北辰今在電台節目中指，雖對歐陽伯權了解不深，但認為他有相當的政治智慧，適合成為下任港鐵主席。他並看好行政總裁一職由金澤培接任，認為加上早前宣布會出任工程總監的包立聲，形容三人可形成「鐵三角」，令港鐵煥然一新。

港鐵主席馬時亨在去年十一月預告，只會續約至今年6月30日。 (資料圖片)

港鐵主席馬時亨在去年十一月預告，只會續約至今年6月30日，《星島日報》今日報道，港府已敲定，由曾任美資保險公司亞洲區總裁、現任嶺南大學校董會主席的歐陽伯權，接替馬時亨擔任下任港鐵主席。

2015年嶺大學生會圍堵校董會議，校長鄭國漢（左二）和校董會主席歐陽伯權（圖中）與學生席地對話。（資料圖片）

田北辰在商台節目《在晴朗的一天出發》中接受電話訪問，他指早前亦預測港鐵主席之位會由歐陽伯權接替，因林鄭月娥信任陳智思，而陳智思大力推薦歐陽伯權。田北辰稱雖對歐陽伯權認識不深，但就認為他具備相當的政治智慧。

田北辰讚揚歐陽伯權政治智慧

他解釋，2015年嶺大校董會開會時曾發生一段風波，學生會試圖衝入會議會場，高呼要求與校董對話，結果校董會主席歐陽伯權與學生席地而坐對話，從而化解衝突。田北辰認為由事件中可見歐陽伯權有政治智慧，「今天做港鐵主席最重要的不是懂財務安排，而是有政治EQ，懂得與市民溝通，不是我行我素，我覺得掂就掂。」

他並指，港鐵主席、行政總裁兩個職位中必須有一人熟識建造，但現時馬時亨及梁國權都較熟悉財務，有所重疊，對於行政總裁一職，他認為應由內部晉升，需懂得建造、營運，他看好現為港鐵常務總監的金澤培，指金在這兩方面有經驗。而工程總監一職由包立聲接替黃唯銘，他指，早年港鐵曾極力挽留包立聲，惟不成功，致使港鐵真空，「一蟹不如一蟹，現包立聲終回來坐正。」他認為，若港鐵日後交由歐陽伯權、金澤培、包立聲分別擔任主席、行政總裁及工程總監，可形成「鐵三角」，令港鐵煥然一新，「主席可以睇住整體發展和與社會溝通，而行政總裁就可在不同層次睇住包立聲。」

田北辰認為歐陽伯權、金澤培、包立聲可形成「鐵三角」，令港鐵煥然一新。(資料圖片)

田北辰認為，新任港鐵主席未來應專注香港業務，「不用到海外做咁多嘢，扯薄人力資源，香港都無人才。」

田北辰並關注檢查及測量申請表格（RISC Form）的缺失問題，他稱有不少公共工程的建造者，對RISC Form並不尊重，「覺得用眼睇就得，不用填表，相片沒有影足，又後補。他們指覺得安全，所以不用跟程序。」