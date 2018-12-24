不再食詐糊？盛傳歐陽伯權接任港鐵主席　田北辰指成事機會頗高

港鐵近年風波不斷，多名高層因沙中線醜聞率先下台，身為港鐵的馬時亨本身亦兩度請辭，不過獲特首林鄭月娥挽留，但他無意再留這個「超熱廚房」，只延任至明年6月底。由誰繼任馬時亨掌港鐵主席一職，成為社會關注的話題，不過近日有傳，美國信安金融集團前亞洲區主席歐陽伯權將會接手此燙手山芋。實政圓桌立法會議員田北辰表示，聽聞林鄭月娥屬意由歐陽伯權接任港鐵主席，他今日稱成事機會頗高。 事實上，過往不時有消息傳出歐陽伯權會接任要職，當中包括財政司司長及證監會主席，不過最終都「食詐糊」。

盛傳歐陽伯權將接任港鐵主席一職。（資料圖片）

政府上月宣布，再度委任馬時亨為港鐵主席，任期半年，直至2019年6月30日。政府當時稱，正物色接替馬時亨出任主席的合適人選，並會在適當時候公布任命。翻查港鐵年報，2016年馬時亨所獲的袍金為120萬元，2017年則為170萬元。

近日有消息指，歐陽伯權將成為馬時亨的繼任人，成為下一名港鐵主席。田北辰之前透露，有聽聞過歐陽伯權將接任港鐵主席一職，行政會議召集人陳智思曾向林鄭月娥推薦，他今日回應《香港01》查詢時指，歐陽伯權接任的機會頗高。

消息人士稱，有關任命仍待林鄭月娥最後拍板。

傳任財政司長及證監會主席都不成事

事實上，過往都曾傳過歐陽伯權會接任不同公職，去年林鄭組新班子時，便傳出他為財政司司長的大熱人選，不過最後由陳茂波繼任；今年又曾傳出他會接替唐家成擔任證監會主席，但最後由雷添良出任。

歐陽伯權在財金界工作逾40年，現年66歲，為嶺南大學校董會主席、監警會觀察員及香港專營巴士服務獨立檢討委員會成員。