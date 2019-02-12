業主買樓6年未付印花稅　遭稅局罰款10倍追逾719萬　高物業價逾倍

政府為調控樓市，於2012年推出「辣招」向非香港永久居民的買家徵收15%買家印花稅，一名女藥劑師翌年在北角健威花園以436萬購入一個單位，惟她未有向印花稅署提交法定聲明申請豁免，稅局要求她繳付65萬元稅款又未有回覆，署方多番追討不果，昨（12日）入稟高等法院向藥劑師追收稅款連10倍罰款合共719.4萬元，比她當年買樓的費用高逾1.65倍。

稅務局入稟高等法院向一名女業主追6年來欠付的物業印花稅逾714萬元。（資料圖片）

原告為印花稅署署長，由律政司代表，被告王浠萓（前名王家欣）。

原本須付65.4萬稅款

入稟狀指出，被告於2013年1月以436萬元購入北角健威花園一個住宅單位，而按「辣招」規定，買樓人士必須提交法定聲明以證明永久居民身份，才可獲豁免繳付該15%的印花稅。不過，被告在法定時間內未有提交相關聲明，故印花稅署決定向她收取全數買家印花稅費用即65.4萬元。

印花稅署多次向被告追款不果，而且有關稅項已逾期多時，署方遂決定除稅項外，收取10倍罰款即654萬元，連同原本要支付的稅額，合共達719.4萬元。

據入稟狀上顯示，除涉案單位外，被告另有兩個報住地址，分別位於半山羅便臣道景雅花園以及跑馬地樂陶苑。

政府於2012年10月27日實施買家印花稅政策（BSD），非本地居民在該日或以後簽約成交的樓宇買賣，均須繳付15%買家印花稅。本港永久居民可獲豁免，但須以法定聲明作證明。

案件編號：HCA218/2019