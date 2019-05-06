【DSE 2019】5.6萬人報考文憑試再創新低　75人爭做超級狀元

一年一度的中學文憑試（DSE）即將開考，考評局今日（12日）公佈，今年共有約5.6萬人報考，較去年減少5%，再創自2012年文憑試推行以來新低；當中86%屬學校考生，其餘則為自修生。 至於備受關注的中史科，今年報考數字繼續低迷，僅得6,439名考生報考，佔總人數11.4%，與去年相若。今年有75名考生報考八科，即四個核心科目及四個選修科目，爭做八科「超級狀元」。

今年有5.6萬人報考文憑試，較去年少約5%。(資料圖片)

政府今年為在校考生繳交考試費

今年文憑試將於本月中展開，而主科考試將於3月底開始。考評局公佈今年報考統計資料，共有48,403名日校考生及7,902名為自修生報考，合共約5.6萬人報考今屆文憑試。

雖然去年財政預算案公布，將為2019年文憑試在校考生繳交考試費，但有關補貼未有刺激報考人數，更創下歷年新低，與去年的5.9萬人，相差3,000多人，即減少約5%。另外，重讀自修生則未能受惠免考試費安排，今年考試費亦有所調高，惟報考的自修生數字，仍較去年增加500多人。

約6,500人報考中史

報考科目數量方面，近7成考生報考6科，包括4個核心科目和2個選修科；另有約18.6%及8.6%，報考7科及5科。今年共有75人報考8科，將挑戰成為文憑試超級狀元，佔總人數0.2%，與去年比例一樣。

選修科方面，最多人報考的頭三科與去年一樣，依次排名分別是生物（13,988人）、經濟（13,279人)和化學（13657人)；中史科則有6,439名考生報考，佔總人數11.4%，與去年相若。