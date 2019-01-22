【JUPAS】中大改DSE收生計分方法　5級起可獲加分　5**計8.5分

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月舉行。香港中文大學今日（22日）宣布，將採納「文憑試擇優分數轉換表」，若聯招申請人於DSE核心及選修科目（包括數學延伸單元一或二）所獲級數達5級或以上，於分數轉換時可獲酌量加分。 根據中大提供的資料，經換算後5級可獲計5.5分，5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。

中大今日（22日）宣布，將採納「文憑試擇優分數轉換表」，若申請人於DSE核心及選修科目（包括數學延伸單元一或二）所獲級數達5級或以上，於分數轉換時可獲酌量加分。（資料圖片）

中大表示，為肯定於個別DSE科目獲得優異成績聯招申請人的學術成就，校方將採納「文憑試擇優分數轉換表」（見下表），適用於所有本科生課程的入學分數計算﹝醫學課程、醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程除外﹞。

中大文憑試擇優分數轉換表 甲類 - 核心及選修科目（包括數學M1或M2） 級別 5** 5* 5 4 3 2 1 分數 8.5 7 5.5 4 3 2 1 資料來源：中大

另外，中大工程學院及理學院於去年9月宣布，於遴選及錄取過程採用特別入學考慮措施，在DSE中至少有三科STEM（科學、科技、工程及數學）類選修科目，並於該類學科獲得至少「三粒星」的學生，可獲確認「既廣且深STEM能力」學生。

中大指，若上述學生「有誠意」報讀理學院或工程學院學科，例如將有關學科放於聯招報讀的較前志願，相關學系可採用靈活的取錄措施，評核其入學申請；即是核心科目未達「3322」級別大學最低入學門檻，並符合條件的申請人，亦有可能獲得面試機會及取錄通知。

中大認可的STEM相關選修科目包括：生物、化學、物理、數學延伸單元一或二（M1及M2）、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技及設計與應用科技。

在校長推薦計劃方面，中大於2019年起將採用靈活收生措施，於體育、音樂、社會服務、創意活動等非學術範疇上有卓越表現的計劃受薦人，可獲特別入學考慮。