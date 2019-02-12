馬時亨拒回應港鐵新主席傳聞　透露新CEO人選已定　將適時公布

港鐵沙中線被揭醜聞後，港鐵主席馬時亨兩度請辭，獲行政長官林鄭月娥挽留，將延任至今年6月底。不少傳媒引消息報道，曾任美資保險公司亞洲區總裁、嶺南大學校董會主席歐陽伯權將成下任港鐵主席。 現任港鐵主席馬時亨今日（12日）出席香港教育大學活動時被問及事件，他稱不回答假設性問題，人選條件或背景亦不在現階段討論，但相信政府會在適當時候宣布新主席人選，又形容紅磡站工程問題影響公眾對港鐵信任，下任主席須重建公眾對港鐵信心，「不論誰接任也是大挑戰」。馬時亨透露，遴選委員會已決定下任行政總裁人選，待通過內部程序後，會作公布。

馬時亨形容紅磡站工程問題影響公眾對港鐵信任，下任主席須重建公眾對港鐵信心。(胡家欣攝)

馬時亨：印象中董事局去年底知悉施工紀錄缺失

對於沙中線被踢爆於紅磡站北面南面連接隧道及列車停放處，缺失6成記載施工紀錄的「檢查及測量申請」（RISC Form），據路政署及港鐵的說法，港鐵在去年六月才向路政署報告有關異常情況，被問到港鐵董事局何時知悉紀錄缺失一事，馬時亨稱以他印象記得是去年12月。

他承認事件影響公司形象，兩度稱對工程部同事表現感失望，「我對工程部同事表現失望，無論任何工程要跟程序，今次不見表格，明顯是有人無跟程序」，但他稱，事件反映不只有港鐵出現問題，其他公司亦有此問題，工程界或應考慮檢討有關情況。

他強調，是次是紅磡站出現信心問題，影響公司形象，但「港鐵是營運得非常好的公司」、達國際水平，相信繼任人有時間重建公眾對港鐵的信心，「作為主席，我看到很多不開心的事情，但事情發展至此地步，只能著同事做返好，令沙中線在安全情況下盡快通車」。

被問及實際通車時間，馬稱，料政府專家報告及調查委員會報告會於今年內「出爐」，屆時董事局會將研究及決定通車時間，「我相信不論誰做主席，董事局一定會在安全情況下才通車。」至於會否考慮局部通車？他稱需待董事局研究及決定。

有指歐陽伯權將擔任港鐵新主席一職。(資料圖片)

新CEO人選已定 待內部程序後公布

沙中線工程醜聞被揭後，港鐵行政總裁梁國權宣布提早退休，任期至有適當人選接替為止。坊間盛傳將由現任常務總監-車務及中國內地業務金澤培將擔任下任行政總裁，馬時亨被問到有關人選是否屬實時，僅透露遴選委員會已決定行政總裁人選，正進行內部程序，將適時公布，「不會遲過我離任」。