遊客旺角遭輾斷腳案　城巴司機認危駕囚11月　官：司機行人皆有責

18歲內地女遊客在旺角於馬路旁的鐵欄等朋友，卻遇上一輛駛得太貼行人路的城巴，女遊客的右腳被巴士輾過，最後更需要截肢。巴士司機早前承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，今（13日）於區域法院被判囚11個月，停牌兩年。法官指，司機在左轉巴士時過於貼近行人路，且沒確保行人安全才會釀成意外，但又指出若事主沒站在欄杆外或不會被撞到。

女事主黃曉儀右腳重傷最後需要截肢。（資料圖片）

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司機左轉太貼近行人路

法官判刑指，涉案的亞皆老街有達4條行車線，被告廖淦泓（48歲）在駕駛巴士左轉時應有足夠空位。法官又指，雖然不能否認事主站在欄杆外等候屬危險行為，且若事主沒站在欄杆外或不會被撞到，但被告在左轉巴士時過於貼近行人路，又沒確保行人安全才會釀成意外。

事主要用義肢走路

法官又稱，事主在意外中受到重創後需要截肢，現年20歲的她餘生均失去右腿，並要靠義肢走路，不靠拐杖幫助，只能行走10分鐘，且其腿會感到十分疼痛，但考慮到被告不時向慈善機構捐款及做義工，額外減刑1個月。

事主站欄杆轉角處等朋友

案情指，2017年11月1日下午4時多，被告駕駛城巴駛至亞皆老街交界，在紅燈前停車。事主攜行李箱與友人等候橫過彌敦道，因行人眾多，她與朋友並排站於轉角處行人路欄杆之外。

事主拿行李箱無路可退

交通燈轉綠時，被告駛入亞皆老街，事主放開行李箱欲後退，但受後方欄杆所擋，最終被巴士撞倒，右腳被輾。被告知道意外發生後，即停車查看女事主傷勢及報警。事主右下肢嚴重重創壓傷，右足踝骨折及血液流動不穩，需要做右邊膝下截肢手術。

案件編號：DCCC438/2018