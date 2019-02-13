裝修工姦新到印傭罪成　自辯稱夢遺留精液　官斥毫無悔意囚10年

裝修男工要獨力照顧兩歲女兒，並由母親代聘印傭協助，惟女傭到職僅5天被強姦，女傭翌日通知僱傭公司報警，裝修工經審訊後被裁定強姦罪成。案件今(13日)在高院判刑時，法官指被告自辯時解釋所穿「孖煙囪」有精液因夢遺，指被告毫無悔意，不尊重事主，又指其家人作供時續提事主衞生程度差，求情信連事主國籍都寫錯，質疑他們是否覺得比女傭優越，最終決定判被告監禁10年。

被告馮海洋（戴口罩者）被裁定強姦女印傭罪成，被判入獄10年。（資料圖片）

胞姊求情信寫事主是印度人

被告馮海洋（27歲）早前裁定於2017年10月21日，在天水圍天慈邨一單位內強姦X。

辯方替被告求情時，呈上被告多名家人的求情信。惟法官指被告胞姐撰寫的信中，竟連事主的國籍也不知，錯寫事主為印度籍。法官又主動提及被告的母親及胞妹有出庭作證時，力指事主的衞生程度欠佳，認為被告一家自覺比女傭優越。

被告自辯稱夢遺遭官斥

對於被告早前自辯否認和事主性交，又稱在案發前兩晚夢遺，在「孖煙囪」留下精液，事主則把精液迹沾到衣物上，而警方最終在事主的衣物找到被告精液痕迹。法官判刑時指，其辯護理由顯示被告沒有悔意和不尊重事主，並蔑視刑事程序。

沒有安全套兼用暴力加刑

法官又指，本案是嚴重違反誠信。事主在案發時剛來港，負責照顧被告的女兒。惟被告趁自已的母親不在住所時犯案，事件令她身心受創。法官原本以判囚8年為量刑起點，但指出被告在案中使用武力，又沒有用安全套，而事主亦擔心遭丈夫發現，遂加刑兩年。

事主上班不足一周即被姦

現年26歲的事主早前供稱，於2017年10月來港，同月16日到被告家工作。惟案發日凌晨，被告敲她房門，事主開門後去廁所，但返房時遭被告推至房間的床上。被告強吻事主和插其陰道，繼而強姦她。事主曾掌摑被告及嘗試推開他，都不成功，被告最終在陰道內射精。事主將事件告知僱傭公司職員，公司東主得悉後決定報警。

案件編號：HCCC156/2018