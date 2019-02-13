觀龍樓縱火案死因研訊　單位曾被投訴有孩子聲　3歲女與母被燒焦

西環觀龍樓3年前發生縱火案，4人慘死，其中一名25歲母親及其3歲半女兒，剛於事發前6日才持單程證來港與丈夫團聚，惟其夫在事件中墮樓亡，母女與一名鄰居則屍體也燒焦。死因裁判法庭今（13日）就4人的死因展開研訊。死者家屬供稱，覺住對面的鄰居似是精神異常，曾投訴事發單位有小孩吵鬧聲，該鄰居更曾揚言：「攞把刀片死你。」

觀龍樓縱火案中四人死亡，包括一家三口及一名六旬鄰居。（互聯網）

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四人中一死者墮樓亡

火警於2016年7月16日凌晨一時許發生，4名死者居於觀龍樓D座13樓，分別為獨居的許偉忠（終年63歲），以及住對面單位的黃志强（終年26歲）、黃妻吳倩欣（終年25歲）、及二人的女兒黃依琳（終年3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

去世母女剛得單程證來港

死者黃志強的胞弟黃志成供稱，他與兄長於2007年申請來港，胞兄先獲批單程證，在2012年與母親搬入觀龍樓公屋單位。他指兄嫂同年註冊結婚，胞兄在香港做機場維修保養，工餘時間多留在內地。案發前6日，其嫂子及侄女持單程來港。

死者黃志強的母親李雪坤（前）及弟黃志成（右）均稱曾被投訴家中有孩子聲。（林樂兒攝）

曾被投訴單位有小朋友吵鬧聲

黃志成稱，他與母親及兄長一家3口同住，指2015至2016年間，房協職員曾2次告知有人投訴其單位有小朋友大吵大鬧。他稱，嫂子會攜侄女訪港留宿，被指發出嘈音的日期和留宿日期吻合。不過，他認為噪音來自鄰近另一單位，因該屋有兩名小孩。

鄰居曾多番表不滿

黃志成續說，知道投訴人是對面住戶許偉忠，因其母指許曾表露不滿，會大力關門，並說：「乜今日咁靜呀？做影帝呀？」甚至謂：「攞把刀片死你。」他續指，房協亦叫過母親小心對方，指他投訴時很激動，精神似異常。他又聽聞有街坊向許打招呼反被罵。他未聽過胞兄提及與許有糾紛，案發時黃志成身處內地。

家人指女童乖巧不煩人

黃母李雪坤作供指，許見到一位婆婆行過，也會說她「嘈喧巴閉」。另外，許亦曾故意大聲播放收音機向她表不滿。她稱，有向媳婦及孫女告知對面住戶怪異，又指其孫女乖巧，會自己留意聲浪，以免煩擾他人。

一度以為兒子避過一劫

李指，她於2016年7月15日傍晚出門上班，當時長子一家外出游泳未歸。8時左右，長子致電表示回到家中；凌晨1時，她收到居於同一幢樓的親友來電，指李的單位起火，且聯絡不到其兒子。證實火警於13樓發生後，李叫親友上去檢查。該親友見到一具焦屍，警方指屍體是對面單位住戶。李以為長子一家避過火災，只是逃生時遺下手機，豈料其後收到警方電話，指有人從13樓墮下。

研訊午續。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)