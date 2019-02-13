教育局分配3所沙田及大埔區小學校舍　大埔第九區校舍2023年落成

教育局今日（23日）宣布，於大埔及沙田區，推出包括兩所新校舍及一所空置校舍以作小學校舍分配； 其中為於大埔第九區的新校舍，可營辦全新的資助小學。 此外，沙田區火炭坳背灣街的新小學校舍，以及美林邨的前崇蘭中學空置校舍，將作為重置現有公營及直接資助小學之用；校舍分配即日起接受合資格的辦學團體申請，3月13日截止。

房委會在2016年敲定大埔第九區、頌雅路東及頌雅路西的公營房屋發展計劃，合共興建7,800個公屋單位。（立法會文件）

大埔第九區校舍將營辦全新資助小學

房委會在2016年敲定大埔第九區、頌雅路東及頌雅路西的公營房屋發展計劃，合共興建7,800個公屋單位，當中第九區佔6,200個。

教育局資料顯示，大埔第九區擬建小學校舍的地盤面積7,085平方米，設有36個課室，預計最早落成日期暫定為2023年年中，可供營辦全新的資助小學。

教育局發言人表示，校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。在審批申請時，教育質素將屬首要考慮條件。考慮的因素包括申辦團體所提交有關營辦全新小學的辦學計劃書的質素，以及過往營辦學校的表現（如適用），特別是小學的辦學紀錄。

沙田區亦有校舍供分配用

此外，沙田區亦有一所新小學校舍及一所空置校舍，供重置現有公營及直接資助小學之用。

其中位於火炭坳背灣街，擬建新小學校舍的地盤面積4,700米，設有24個課室，預計最早落成日期暫定為2024年年初。

而位於沙田美林邨的前崇蘭中學校舍樓齡30年，樓面面積5,800平方米，設課室27個、特別室13個。教育局表示，相關校舍於2019年9月開始空置，在分配予成功申請團體前會進行適切的裝修工程。

申辦團體須於2019年3月13日下午5時或之前，把已填妥的申請表格、相關證明文件、22份辦學計劃書連摘要及現時營辦學校一覽表（如有），交抵教育局基礎建設及研究支援分部（地址：香港添馬添美道二號政府總部東翼六樓）。