新屋邨校舍延後落成　葉建源：教育局令人失望、促深切反省

觀塘安達邨及安泰邨早在2016年開始入伙，約五萬人口的小區至今未有中小學，學童需「下山」至秀茂坪或順利邨上學，去年底觀塘區議會文件透露，政府計劃將瑪利諾中學由現址觀塘彩霞道遷往安達臣道，料工程最快可於2022年完成，成區內首間中學。 教育事務委員會會議今日（1日）開會討論事件時，多名議員批評新邨落成後方有學校陸續建成，令市民成為「開荒牛」。委員會主席葉建源直言，是次討論的瑪利諾中學預計最快需在2022年始完成重置，形容是令人失望，促局方深切反省。

立法會議員兼教育事務委員會主席葉建源。（資料圖片）

副局長蔡若蓮：非只由教育局決定

立法會議員張超雄在會上質疑，新屋邨落成後學校才進行規劃的事件屢有發生，質疑與教育局規劃及理念有關。教育局副局長蔡若蓮澄清，有關決定並非行政主導，解釋建校涉龐大資源、學位規劃，須顧及學校長遠發展及教育界的穩定。而新屋邨規劃涉及多部門，非只由教育局決定。

她回應張超雄提問時透露，安達邨及安泰邨計劃興趣的四間幼稚園中，其中兩間已決定了辦學團體；而本港目前約有11間小學及26間中學之校舍樓齡達30年或以上。

葉建源則指，是次討論的瑪利諾中學預計最快需在2022年始完成重置工程，形容是令人失望，促局方深切反省。

有意見擔心瑪利諾中學重置後，該區的交通情況將會惡化。蔡若蓮稱，瑪利諾中學重置後將可由現時約24班，增至30班，料最多可增200學額。她聲稱曾與瑪利諾中學校長商討有關交通的問題，引述對方亦認為學生上學「入邨」與當局居民「出邨」方向相反，未見大影響；而實際跨區到該校上學的同學佔全校人數不足10%，且屬自願。



教局首席助理秘書長（基礎建設及研究支援）陳吳婷婷補充指，明白當區居民在交通上有不滿，得悉運房局正跟進有關情況，考慮到中學多自行乘坐交通工具，相信問題不大。