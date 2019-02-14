香港航空5月底起停飛新西蘭奧克蘭航線　飛行培訓中心第三季啟用

香港航空今（14日）宣布，將停辦往來香港至新西蘭奧克蘭的航班服務，並於5月22日生效，並為已預訂機票的旅客作相應安排。至於香港往返北京航班將由4月15日起，增至每日四班。 另外，香港航空斥資18億興建的飛行培訓中心已通過《建築物條例》，並於周二（12日）取得屋宇署所批的「入伙紙」，預計今年第三季度啟用。

香港航空宣布，現正調整業務策略，以應對市場及經營環境。由今年5月22日起，停辦往來香港至奧克蘭的航班服務；惟會增加香港往返北京的班次至每日四班。

香港航空補充，由香港前往奧克蘭的最後航班為5月19日的HX027，而由奧克蘭前往香港的最後航班則為5月21日的HX028。香港航空會為已預訂奧克蘭機票的乘客，作出以下相應的安排，包括免費更改出發日期，適用日期為5月22日前；全額退款予已購買5月22日或以後的奧克蘭機票，並決定取消行程的旅客；免費改簽至香港航空營運的其他航點（或須繳付票價及稅項差額)），或免費轉乘其他合作夥伴航空公司（須視乎機位情況而定）。

香港航空於4月15日起，會增加香港往返北京的班次至每日四班。(香港航空提供)

飛行培訓中心投資總額達18億港元，中心樓高11層，總樓面面積達22,907平方米，首要用作機師、機艙服務員培訓辦公室及員工設施之用，預計今年第三季度啟用。(香港航空提供)

另外，香港航空飛行培訓中心已成功獲批屋宇署簽發的「入伙紙」，預計今年第三季度啟用。飛行培訓中心於 2016 年 3 月正式開始動工,位於赤鱲角過路灣路28號，佔地5,858 平方米，樓高11層。現時正展大樓內部裝修，,包括設立24個培訓教室、逐步安裝12台模擬駕駛艙和適用於不同飛機型號的機艙逃生安全訓練設施。此外,中心同時設有一個25米長的游泳池供訓練用途。

香港航空主席侯偉表示，這座培訓設施正顯示香港航空的願景，為空勤人員提供最先進的訓練課程，且為本地航空業的持續發展培育人材。香港航空目前招聘了兩批見習機師培訓生，現正在奧克蘭接受飛行訓練課程，首屆預計於今年6月畢業。