香港航空被澳門國際銀行追債　指借款逾1.57億港元但只還203萬　

董事局出現多番人事變動及傳出財困消息的香港航空，日前疑獲融資暫解財困，香港航空亦表示有信心履行其他財政承諾。不過，澳門國際銀行昨（30日）入稟高等法院，指港航於開曼群島註冊的公司早前向銀行借款2000萬美金（即約1.57億港元），香港註冊的子公司則作擔保，保未有按期還款，澳門銀行現入稟要求港航於香港註冊的公司覆行其擔保人責任償還本金及利息。

原告為澳門國際銀行，被告為香港航空有限公司，被告是香港註冊的公司。

香港航空國際控股借款

入稟狀透露，香港航空國際控股有限公司（下稱：母公司），在開曼群島註冊，母公司非直接地全資擁有被告公司，母公司亦是涉及本案款項的借款人。

原告與母公司及被告於2017年10月9日簽下同意書借款文件，而被告則會作為這項借款的擔保。母公司於同年12月28日要求該筆款項，原告於2018年1月2日向母公司借出2千萬美元(約1.57億港元)，須在3個月內還款，但還款期可延至12個月。

原告稱只數到約203萬港元還款

原告指，該筆款項至去年12月28日，其利息已累積至25.79萬美元， 然而母公司至去年底只還款25.88萬美元(約203萬港元)，原告指母公司違約，單就本金仍欠1.97千萬美元(1.54億港元)。

原告於今年1月2日在澳門被告的母公司發律師信，要求還餘下本金及逾28萬美元的利息，至本月23日亦在香港向被告公司發函追數，但被告沒有償還。

原告指至今該借款所積累的利息已逾34萬美元，連同所欠本金達2.12千萬美元，故入稟香港法院向被告追討有關款項及利息等。

案件編號：HCA158/2019