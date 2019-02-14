【情人節】兩性收入差距拉近　七成人接受女主外男主內　

隨着女性接受教育的機會提高，現今家庭角色觀念亦有所改變。有機構於年初作調查，發現逾七成受訪者認同「女主外、男主內」家庭觀念，更有六成受訪者指不介意家中有「住家男人」。有婚姻輔導員解釋，由於女性學歷提高，男女之間的工作收入差距收窄，使年輕一代家庭更容易接受「女主外、男主內」的家庭觀念。

周先生（左一）說，憶起小時候母親獨力撫養6名兄弟姊妹的辛酸，便決意辭職照顧太太和小孩。（文雪萍攝）

太太懷孕成契機 反思應否當全職爸爸

人稱「梵高爸爸」的周先生，於中一認識太太LuLu，並開始他們的愛情長跑，終在數年前與LuLu「拉埋天窗」。他說，自大學畢業後從事設計工作，隨後投身廣告界擔任客戶服務高級經理，正值事業博殺期，他每天朝9晚11工作、日做14小時，僅為太太帶來更有保障的婚後生活。

然而，太太於前年提出生小朋友的願望，並於同年懷上「湯丸仔」，令他反思應否放棄事業當一名全職爸爸。他說，孩子於兩歲前的學習和成長，對他們而言最為重要，加上自己亦醉心藝術設計，故盼透過轉型發展個人事業。

憶起母親獨力撫養孩子辛酸 決意辭職

他笑言，放棄事業的一刻亦有掙扎，包括需承受眾人目光等，惟憶起小時候父親長時間離家工作，母親獨力撫養6名子女的辛酸，便決意辭職照顧太太和小孩：「無嘢緊要得過屋企人！」他現時每周工作三天，兼職藝術評估治療師、視藝導師等，其餘時間則用來照顧家庭，而兼職收入亦與過往相約，對家庭不造成太大的經濟影響。LuLu亦打趣說：「以前要佢起身係好大挑戰，但佢現在俾BB嘈醒反而會笑住對住BB，改變好大！」