【新居屋】本月28日開始揀樓　料下周四公布價單　市價五二折賣樓

長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑、東涌裕泰苑合共三個新居屋項目，房委會早前已敲定五二折賣樓，並已於去年底攪珠。據了解，房委會已決定於本月28日開始揀樓，並會於七日前、即本月21日（下周四）公布價單。

共收27.2萬份申請 超額認購逾60倍

今期居屋由市價七折減價至五二折發售，引起全城遞交申請表熱潮。房委會早前公布，共接獲27.2萬份申請表，超額認購逾60倍；當中綠表收到3.6萬份，白表則有23.6萬份，其中白表單身人士已佔14.6萬份。

房委會最快本月28日起安排首批合資格的中籤者揀樓，並會在7日前、即21日起開始派發及上載正式售樓說明書及價單，屆時申請人可到房委會網站下載或到樂富的居屋銷售中心索取有關資料。由於五二折定價，故房委會早已公布三個屋屋項目售價介乎118萬至468萬元，樓書上載網站當天，買家便可知道今期「樓王」是哪個單位。

房委會主席黃遠輝去年11月底，主持電子攪珠形式。（資料圖片/羅君豪攝）

房委會11月底以電子攪珠形式，決定申請人的先後次序。首10個攪珠號碼依次序為38、70、29、34、01、86、91、17、72、18。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼。假設號碼是38，代表有機會於第一組揀樓。

白表申請者料首個攪珠號碼先有機

不過，根據推算，若屬「家有長者」的綠表家庭組別，頭四個號碼有很大機會揀樓；而一般家庭則是頭9個號碼最大機會揀樓。但「家有長者」的白表家庭，排第9個號碼都有機會揀樓；然而，白表一般家庭的申請宗數達8.3萬份，故只有屬第1個號碼才有最大機會可以揀樓。

由於是次居屋的單身配額只有400個，在綠白表比例各半下，申請配額分別只有200個，而今次房委會收到逾15萬份單身申請，白表佔95%，即14.55萬份；綠表有3.6萬份，包括約30份受重建影響的單身申請人。假設是綠表單身人士，分組號碼排首2位都穩中揀樓機會；但白表單身者即使號碼排第一（攪珠號碼38），都未必有機會可以揀樓，要由電腦再作隨機抽籤。