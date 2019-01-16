【01獨家】消息：房協安達臣道「樓王」先發展　料2022年推售

行政長官林鄭月娥去年6月底宣布把9幅位於啟德及安達臣道石礦場私樓用地，改撥為公營房屋用途，其中撥予房協興建資助出售房屋、可享維港無敵煙花海景的安達臣道「樓王」盤，消息指將會率先發展，按推算該項目約1,400個單位，料可在2022年接受市民申購。 據悉，房協為求令區內資助出售單位可以盡快推出應市，故從整體規劃上作出策略性部署，該幅「樓王」用地會先行發展，而位處這幅地後面另一幅用地，於取得規劃許可及批地後亦隨即展開工程，相信社福及零售設施可配合兩幅用地樓宇的居民入伙，避免出現「孤島」效應。

安達臣道資助出售項目可享開揚景觀及海景。(李澤彤攝)

房協：正與政府商討細節

房協發言人回應查詢時表示，現正就安達臣道石礦場的資助出售房屋用地與政府商討執行細節，並將會諮詢地區意見，目前並未落實發展方案。

政府將9幅私樓用地撥作公營房屋用途，其中6幅位於安達臣道石礦場、3幅位於啟德發展區，合共可提供1.06萬伙單位。其中一幅啟德用地會批予房協作安置受真善美村重建影響住戶外，其餘8幅用地由房委會及房協瓜分，全數興建資助出售房屋。

消息指，房協所獲取的另外4幅用地中，啟德的2B1因屬「綜合發展區」，需要經過申請改劃用途程序，故在安達臣道的3幅用地會較大機會比啟德快開展工程。

不過，消息透露房協獲批的安達臣R2-2、R2-3及R2-4三幅用地中，房協會率先發展被視為景觀最佳、可享維港煙花海景的R2-2用地，興建約1,400個單位。據悉，房協為求令區內資助出售單位盡快應市，故在布局上作出安排，R2-2用地會率先發展，而緊接發展的R2-3用地，則可建420個單位。

「樓王」盤6座大廈多單位享開揚景觀

面積約1.75公頃的R2-2用地，計劃興建6座16至23層高大廈，提供1,400個單位，容納約4,000人居住；R2-2的前方並無任何樓宇遮擋，前排3座樓宇因樓高16層，後面3座則樓高23層，加上並非完全被前排樓宇遮擋，故6座大廈不少單位可享開揚景觀，部分甚至能盡覽維港煙花海景。

R2-3用地面積約0.6公頃，可建3座13層高大廈共420個單位，可供1,200人居住。

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房協獲批安達臣道3幅土地(紅色者)興建資助出售單位。(區議會文件截圖)

安達臣道7地皮明年起陸續建公營房屋，設施規劃預留學校、零售設施等。（區議會文件截圖）

項目2024年至2026年完工

消息指出，安達臣道項目正在進行地區諮詢，而房協正與政府商討發展計劃，目標是爭取未來一年可以取得土地，以及分階段發展，R2-2用地現時規劃有一所位於獨立校舍的幼稚園，在分區計劃大綱圖中屬經常准許的用途，故此可以加快工程進度；而R2-3用地則會設社福和零售設施，雖然展開工程時間或比R2-2用地略遲，但由於只建420個單位，估計可以和R2-2用地的大廈一併落成，不會影響居民入伙後的生活需要。

房協向區議會提交的文件指，安達臣道3幅用地的項目可在2024年至2026年完工，根據之前房協推售的資助出售項目將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺的經驗，推算安達臣R2-2用地項目，料可在2022年推售。

單位料提供冷氣機、熱水爐及廚櫃等

消息又指，安達臣道3幅用地興建的資助出售項目，設計檔次大抵上會和翠嶺峰及翠鳴臺相若，並且會有多項標準設備包括冷氣機、抽油煙機、熱水爐、煮食爐及廚櫃等，故售價方面相信會比單位設計簡約的居屋略高。

房協、房委會於8幅用地合共約建9,000個資助出售單位，其中安達臣道前方的兩幅無敵海景「樓王」地皮包括R2-2和R2-5用地，由房協及房委會分別獲得，R2-5可建1,140個單位。

房協2017年11月推售翠嶺峰及翠鳴臺兩個資助出售房屋項目共620個單位，最終接獲約9.36萬份申請，超額認購150倍，是歷來資助出售房屋超額申請倍數最高紀錄。