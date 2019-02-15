陳振聰告律師樓疏忽案　辯方不滿未剔除陳全部理據　提上訴再被拒

商人陳振聰偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑被判入獄12年，現時仍在服刑中，他之後亦被稅局追收3億元稅款。陳事後告為他接收稅務文件疏忽，令他被追數億元稅款並索償。陳告律師樓的案件，早前被指欠理據，大部份論據已被剔除，惟律師行不滿仍有部份理據仍保留，曾就此提出上訴但被拒，律師樓不滿，申請重新展開上訴許可的申請，上訴庭今（15日）再次駁回律師樓的申請。

陳振聰被指曾收已故女富商龔如心20億元風水費，被稅局追收3.4億稅款，陳之後曾告律師樓疏忽，但部份理據已被法庭剔除。（資料圖片）

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上訴人高李葉律師行，答辯人為陳振聰。

陳被指曾收20億風水費被追稅

陳被指曾為已故華懋集團主席龔如心提供服務，並曾收取逾20億元風水費，稅局於2010向他追收23項物業稅及兩項利得稅共3.47億元稅款。陳於2015年向高李葉興訴，指他們疑大疏忽。

律師樓不滿未剔除陳全部申索

高等法院前年以陳振聰濫用司法程序為由，剔除他部分申索理據，不過律師行不滿未能剔除全部申索，曾提出上訴，但申請被拒。律師行卻未有因此而放棄，希望能夠申請重新展開有關上訴，上訴庭今下判詞稱，認為律師樓的上訴沒有成功機會，整個申請沒有足夠法律依據，故駁回其上訴許可申請

案件編號：CAMP133/2018