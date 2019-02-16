【渣打馬拉松】50人隨時化身「醫護任何人」　賽道救心臟停頓跑手

24歲見習工程師2015年參加渣打香港馬拉松10公里賽事期間昏倒，送院後翌日不治。死因庭上月裁定死者是因不知名的心臟變化致猝死，死於自然。 有今年參加渣馬的醫護人員為免悲劇再現，組成「醫護＋任何人」，以自願性質形式，為賽道上心臟停頓的跑手提供心肺復甦急救，等待救護員到來或有自動體外心臟去顫器（AED）為跑手急救為止。

每名醫護的背部都會貼上印有「醫護+任何人」的號碼布，以茲識別。（余俊亮攝）

50醫護加入 背部號碼布印有「醫護+任何人」

年度體育盛事渣打馬拉松明日（17日）舉行，今年跑道上除了有一群挑戰自己的跑手，亦有一群願意放棄成績、以救人為優先的醫護跑手。近年時有渣馬跑手暈倒賽道上，甚至發生猝死事件，有多年參加渣馬經驗的急症科專科醫生蕭粵中，與一班志同道合的醫護人員今年首次組成「醫護+任何人」，以便及時伸出援手。目前約有50名醫護加入團隊，涵蓋十公里挑戰賽、半馬及全馬。每名醫護的背部都會貼上印有「醫護+任何人」的號碼布，以茲識別，此號碼布日後亦可重用。

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蕭粵中（右）呼籲跑手要量力而為，提防熱衰竭。（余俊亮攝） 心肺復甦降低心臟停頓人士死亡率 蕭粵中指出，由於醫護人員不會攜帶任何急救工具，因此主要針對一些雙手可以處理的嚴重情況，如對心臟停頓的跑手施以心肺復甦，直到大會AED機為跑手救急救為止。蕭解釋，當有人心臟停頓後，每遲一分鐘獲AED機電擊，死亡風險就會增加7%至10%。不過，倘若期間能有人施以援手，進行心肺復甦，每分鐘的死亡率只會增加4至5%，即將風險減低。 雖然有醫護跑手落場，但蕭粵中呼籲，若有一些較輕微的情況如擦傷，應找在場的醫療輔助隊或急救站協助。

醫護人員會為有需要的跑手施以心肺復甦，可令心臟停頓跑手的死亡風險大減一半。（余俊亮攝）

已提醒同仁救人為先 成績為次

救人乃醫護天職，卸下工作服，換上跑衣，可如何平衡救人與名次？蕭粵中坦言，已提醒加入「醫護＋任何人」的同仁有心理準備會影響成績，甚至有機會要陪傷者上救護車而未能完成賽事。但作為香港醫護人員一份子，當遇上體壇國際盛事時，都會想出一分力，令賽事更安全。「這是世界賽事，如果做得不好，就會影響香港聲譽。」

天文台預測明日氣溫為攝氏19至21度，早上有幾陣微雨，濕度介乎80%至95%。蕭粵中認為天氣濕熱難助跑手散熱，恐現熱衰竭，呼籲跑手量力而為，「因應自己情況量力而為，今年跑不到，出年再來。不一定以時間作目標，參與次數都可以是另一目標。」