【香港馬拉松2019】01攝影地圖公佈　30攝影師為跑手記下香港故事

2019年2月17日，香港只有一種語言，就是跑步！

《01體育》今年再來「01齊跑」企劃，最重要一環「01齊跑攝影團隊」，今年我們派出30位攝影師，在港馬前後駐守10個攝影點，在賽道內外全程為香港跑手打氣！

大家緊記留意賽道沿途的01齊跑攝影師位置，賽後到香港01手機應用程式的「港馬專頁」尋找圖片，隨時有相又有獎！