【香港馬拉松2019】01攝影地圖公佈　30攝影師為跑手記下香港故事

撰文：李思詠
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2019年2月17日，香港只有一種語言，就是跑步！
《01體育》今年再來「01齊跑」企劃，最重要一環「01齊跑攝影團隊」，今年我們派出30位攝影師，在港馬前後駐守10個攝影點，在賽道內外全程為香港跑手打氣！
大家緊記留意賽道沿途的01齊跑攝影師位置，賽後到香港01手機應用程式的「港馬專頁」尋找圖片，隨時有相又有獎！
7.4萬名跑手將在2月17日起步，征戰2019香港馬拉松。「01齊跑」繼續全力支持跑手們，今年派出30名攝影師，在港馬前後駐守一共10個攝影點，以相片紀錄香港跑手與我城的故事，一同見證香港最美麗的流動風景。
中環摩天輪必是其中一個攝影點。
香港馬拉松01攝影地圖公佈！按圖即睇！
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跑手們在港馬沿途經過不少香港地標，大家想記下以汗水寫成的故事，就要留意攝影師位置，見到宣傳物品，代表你已進入攝影範圍，chok定型樣靚樣，攝影師便會透過鏡頭捕捉你的跑步英姿。不過在此特別提醒，賽道人多擠迫，跑手們切忌在賽道停留或「一字排開」影相，以免造成危險。
見到宣傳物品，代表你已進入香港01的攝影範圍。
現場見到QR Code，便可下載香港01 app尋找香港馬拉松圖片。
比賽後想取回照片，大家可以下載香港01手機應用程式，打開「香港馬拉松專頁」，輸入號碼布，就可找到相關圖片。想下載原圖，只要登記成為香港01會員，就可透過電郵獲取靚相，把圖片分享到社交網站，更隨時有相兼有獎！想知詳情，留意01體育明天報道！
在香港01手機應用程式的香港馬拉松專頁，輸入號碼布，就能找到相關圖片，登記成為01會員，更可獲得高清圖片。（01美術製圖）