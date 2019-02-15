【蚊患】暖冬後迎溫暖潮濕春季　食環署呼籲市民提早防蚊

本港冬季異常溫暖，冬去春來之時，本港又將迎接一個溫暖潮濕的春天。食環署今日（15日）提醒市民，春季天氣溫暖潮濕，有利蚊子大量繁殖，市民必須及早採取有效措施，防止蚊子滋生。而食環署為期四周的第一期滅蚊運動將於本月25日展開，食環署和相關政府部門會加強防蚊及滅蚊工作。

食環署今日公布，今年1月的全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數與去年12月相同，維持在0.1%，顯示監察地區內白紋伊蚊的滋生情況並不普遍。上月在57個監察地區中，只有油塘錄得正指數，指數為1.3%。至於各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，1月亦維持在零指數。



食環署發言人表示，白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。雖然過去數月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數均維持在低水平，但鑑於本港去年錄得27宗本地登革熱個案，而鄰近地區登革熱的活躍程度亦處於高水平，加上本港1月異常溫暖，踏入春季後天氣將更為和暖及潮濕，蚊子可在短時間內大量繁殖，因此市民不可鬆懈，必須及早做好防蚊工作。

食環署為期四周的第一期滅蚊運動將於2月25日開始，食環署和相關政府部門會加強防蚊及滅蚊工作。（資料圖片 / 張浩維攝）

第一期滅蚊運動本月25日開始

發言人又指，食環署和相關政府部門會繼續深化所管轄範圍的防蚊及滅蚊工作，並加強公眾宣傳教育計劃。食環署在今年分三期進行全港性滅蚊運動，為期四周的第一期滅蚊運動將於本月25日展開，至3月22日止。其間，食環署和相關政府部門會加強防蚊及滅蚊工作。各區辦事處會針對區內一些受關注的地點，例如公眾街巿、熟食中心及小販巿場等設施、單幢式樓宇、街道和後巷、大廈的公用地方、村屋、建築地盤、空置土地及路旁工地等，加強防治蚊患。食環署亦會於第一及第二期滅蚊運動之後，在全港推行主題性的防治蚊患特別行動，強化滅蚊運動的成效。