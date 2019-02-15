譚廣亨否認與校長張翔不和　留港大多久？「睇港大要我幾耐」

香港大學四年前發生法學院教授陳文敏被否決出任副校長（學術人事及資源）事件後，一直由原副校長（研究）譚廣亨署任首席副校一職，後來任「暫任首副」，至上月底港大公布，委任金融學院經濟學講座教授王于漸由4月1日起出任暫任首席副校長一職。 譚廣亨今日（15日）出席港大傳媒春茗時，否認雙方不和而請辭的傳聞，強調與校長張翔關係「極之好」，又解釋自己辭任首副是與港大的共識，希望未來多花時間在臨床研究及教育上。他無直接回應會在港大逗留多久，只稱仍會在港大逗留一段時間，又笑言自己幸運、有其他選擇，「睇港大要我幾耐」。

港大暫任首席副校長譚廣亨今日（15日）出席港大傳媒春茗時稱，辭任暫任首副是與大學的共識，未來希望花時間進行科研及臨床工作。（鄧穎琳攝）

譚廣亨：與王于漸認識已久、可無縫交接



譚廣亨今日（15日）出席港大傳媒春茗時稱，辭任暫任首副是與大學的共識，希望花時間進行科研及臨床工作，「一路以來身兼多職，希望4月起可花多點時間做我的至愛，科研、教學及臨床工作，我仍喜歡醫治病人，做科研造福人群。」他又多次重申，與校長張翔合作良好，「我與校長的關係極之好」，更揚言若大學有不同崗位需要他，他一定會幫忙。

被問到是否港大近年形象較差，以致招聘出現困難？譚廣亨指，按機制他需要避嫌，但形容港大遴選程序嚴謹，審批過程重視同行及同儕意見，形容自己對遴選首席副校長工作的委員會有信心。而他個人與王于漸認識已久，雙方可無縫交接。

譚廣亨：人事變更屬正常事 不察覺港大內有「預設決定」



大學政治化問題備受關注，譚廣亨稱，從在港大不同崗位中觀察到，港大是不錯機構，而他無察覺到港大內有預設決定，形容有人事變更是正常事，但原則上需堅守學術自由，「大環境是否最理想？非我們能控制，但大環境中可以堅守自己重視的東西，特別是核心價值。」

據《南華早報》早前的報道，譚廣亨在港大醫學院教席的合約期至2020年。 譚廣亨今日被問到會在港大逗留多久時，笑言「看港大要我（留）多久」，又形容自己幸運，「我都算好好彩，都算有些選擇、人生有選擇，但無論何時，最重要是裝備自己、有足夠的競爭能力……但我仍會在此（港大）一段時間」。

身兼港大醫學院小兒外科主任的他稱，之前花了不少時間管理大學，較少時間接觸病人，未來將聚焦研究、教學及臨床工作，包括研究透過基因資料將結腸、肝膽病致膽管閉塞病人分類，為他們提供合適的治癒方案。