海洋公園、港大合作推教育項目　6月辦首屆STEAM教育國際會議

海洋公園今日（14日）與香港大學簽署諒解備忘錄，涵蓋多個教育項目和活動，包括第一屆海洋公園STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育國際會議、STEAM保育大賽「海洋公園x香港大學HACKATHON（黑客松）」、「識水嘉年華」等等。

海洋公園與港大即將於今年6月舉辦首屆海洋公園國際STEAM教育會議，邀請國際知名專家出席分享，包括美國太空總署（NASA）專家。（洪嘉徽攝）

海洋公園與香港大學將於本年6月21日至22日舉辦首屆海洋公園國際STEAM教育會議，以促進STEAM領域上的教育知識交流共享，更將會邀請4位國際知名專家出席分享，當中包括美國太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心航天工程師Aprille Joy Ericsson、澳洲Murdoch University STEAM教育教授彼得查爾斯泰勒等。

在會議以外，海洋公園亦會舉辦STEAM保育大賽，邀請來自世界各地的學生就「STEAM與海洋保育」為題，設計解決環保議題的方案。

另一重點合作項目「海洋公園x香港大學HACKATHON（黑客松）」方面，由海洋公園將與港大創新及創業中心iDendron合辦，港大學生將針對海洋公園的重點範疇，設計創新建議或解決方案活動將於本年6月舉行，參與學生將與專業人士、學者合作，設計方案協助解決公園營運難題；脫穎而出的方案將在園內落實推行。

香港大學副校長（研究）賀子森表示，海洋公園內動植物種類繁多、資源豐富，能為學者提供研究題材。他又指，雙方合作研究課題包括保育、虛擬實境科技及環境等。