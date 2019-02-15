【DSE 2019】內地考生湧港？今屆非本地考生逾400名　超歷屆總和

應考香港中國文憑試（DSE）的整體考生人數持續下降，但考評局最新數據顯示，在今屆考試中，持非香港身份證報考文憑試的考生人數比去年激增近1.2倍，達402人，不但是歷來最多，單是2019年的非本地考生人數，已超逾歷屆文憑試的非本地考生總和。

據考評局數字，2017年有30名的非本地生以文憑試成績透過聯招提交入學申請，其中10名來自中國內地的考生獲大學取錄，入讀教資會資助學士學位。（勞顯亮攝）

非本地生考DSE報JUPAS入大學 今屆為「最後機會」

由於考評局沒有就文憑試考生的來源地設限，任何人若符合報考資格，均可以自修生名義參加文憑試。而報考時不須申報其國籍，只須提交有效身份證明文件，而非本地生亦可以文憑試成績，透過聯招（JUPAS）提交入學申請。據考評局數字，2017年有30名的非本地生以文憑試成績透過聯招提交入學申請，其中10名來自中國內地的考生獲大學取錄，入讀教資會資助學士學位。

有意見質疑，內地人到港應考文憑試，再透過聯招入讀本地大學的資助學位，是與本地考生爭資源。而根據大學聯招處的新政策，由2020年度起，持有文憑試成績的非本地申請人，須透過「非聯招」遞交入學申請，即2019年文憑試將是非本地考生透過聯招入讀本地資助大學學位的「最後機會」。

楊潤雄：非本地生不會與本地生競爭教資會資助學額

教育局局長楊潤雄今日透過書面回覆重申，據現行政策，教資會資助大學可以超額收生形式，錄取非本地生入讀教資會資助課程，但全為非教資會資助學額，而人數亦以資助學額的百分之二十為限。由於透過聯招申請入學而被大學取錄非本地生，不會計算在聯招的本地學生學額內，故非本地學生不會與本地學生競爭教資會資助學額，目前非本地生繳交學費，約為本地生的3至4倍。

另外，政府為參加2019年香港中學文憑試（文憑試）的在校考生代繳考試費，到底會否包括經由本港註冊補習社報考的學生，變相令內地生可經補習學校報考而獲政府資助？楊潤雄稱，所有經由「與考學校」保送參與文憑試的學生，報名申請必須經校長批核及由學校提交，一般情況下，由外地來港的訪客不會被學校取錄而成學校考生，意味著政府基本上不會為非本地考生代繳2019文憑試考試費。