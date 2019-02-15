中大教授校園內讓無牌「徒弟」揸車　承認無第三保等罪被判罰款

中文大學數學系教授于如崗，被指在校內教一名無車牌的助理教授「揸大膽車」，惟其助理因駕車不穩被發現，兩人雙隻被控無牌駕駛等罪名，二人今（15日）在沙田法院認罪，並稱以為在學校的「私家路」是容許他們這樣做的，並稱是因無知而犯案，裁判官判二人各罰款3千元，被罰停牌9個月。

兩名被告張磊及于如岡在沙田法院認罪。（資料圖片）

首被告張磊，35歲，是中文大學助理教授；次被告于如岡，50歲，是中大數學系教授；兩人承認無牌駕駛、駕駛時無第三者保險、允許無牌人士駕駛、允許他人無第三者保險下駕駛等4項罪名。

于如岡教授曾在多所美國知名大學任教。（網上圖片） 駕駛不穩被發現 案情指張於去年12月15日在中大逸夫書院外無牌駕駛，惟他駕駛時行車不穩，一名校內職員通知保安，發現張在無牌下駕駛，而于亦在車上。警察調查下，發現該車為于妻所有，于妻當時正外遊，于承認知張無牌，並允許張在無第三者保險下駕車。 張在德國取得博士學位，去年到受聘於中大當助理教授，而于則是他的指導老師；于則來自台灣，在美國哈佛取得博士學位，自2012年起在中大研究院工作至今。

在美曾教車以為香港也可以

辯方求情時指，案發時是學校假期，行人不多，于在張的要求下，教無牌的張駕駛，于在美也曾在校內教無牌的人駕駛，以為香港法例容許，承認對香港法例並不了解。

裁判官判刑時指，二人是非常有學識的人士，相信非故意犯法，但稱若非二人被人發現及截停，相信二人會繼續有關行為，最終判二人罰款。

案件編號：STCC 33/2019