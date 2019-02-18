重型「地貧」女童移植母親血幹細胞　擺脫輸血12年夢魘

本港有300多人患重型地中海貧血（Thalassemia，簡稱地貧），患者由嬰兒起已需每月到醫院接受輸血，每天更需注射12小時的「除鐵針」， 終身受病魔折磨。根治地貧的唯一方法就是血幹細胞移植，不過要找到完全脗合的捐贈者難度極高，本港去年首次有醫生採用「半相合血幹細胞移植治療」，由患者的父親或母親捐出血幹細胞，終令數名兒童造血功能回復正常，如獲新生。惟風險較血幹細胞移植高出一倍。 12歲的黃卓嵐是首宗成功個案，從面色蒼白、行樓梯會喘氣的病童，變回健康活潑的小朋友，母親黃太指感到十分高興，「佢唔使咁辛苦，又唔使成日出入醫院。」

黃太過去每日要為女兒卓嵐打「除鐵針」，卓嵐難受得嚎啕大哭。 (受訪者提供)

原根治方法難度高 去年少於10宗

過往根治地貧的唯一方法就是血幹細胞移植，但血幹細胞移植捐贈者的人類白細胞抗原（HLA），需與患者完全脗合。不過要尋覓到「全相合」的人，難度有如大海撈針。

卓嵐的主診醫生、港大李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授卓家良指，去年「全相合」的移植個案少於10宗。因此瑪麗醫院去年8月首次嘗試採用「半相合血幹細胞移植治療」，把黃太的血幹細胞移植到卓嵐體內。

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卓嵐去年8月接受「半相合血幹細胞移植治療」，過程十分順利，她一個月後已可出院。(受訪者提供) 每天打除鐵針、每月輸血 身體虛弱影響學習 卓嵐在出生後3個多月，已發現身體狀況異常，後確診患重型地貧，自兩歲半起每晚需要打除鐵針，每次12小時。 黃太回想昔日女兒苦況，仍歷歷在目，「每晚孭（除鐵針）機孭到天光，夜晚邊度都去唔到，唔可以去玩，她好唔開心！」卓嵐又需每天定時服藥，每月到醫院輸血一次，但身體始終虛弱，黃太說：「輸血後第三個星期，面色就會開始變白，喺學校揹書包行樓梯都覺辛苦、喘氣，直到再輸血後先會夠氣、有精神。」精神不足更令卓嵐忍不住在上堂時睡覺，影響學業成績。

卓嵐自言最喜歡的運動是游泳，希望未來可以出國旅行，到泰國暢泳。 (受訪者提供) 媽媽毅然捐贈血幹細胞 治癒女兒重病 卓嵐自歲半起已輪候血幹細胞移植，在內地及台灣曾覓得合適的捐贈者，但最後卻被拒，黃太直言：「好失望，覺得可能要輸血輸成世，2017年聽聞呢件事(新技術)，覺得有多個希望。」她毅然決定捐贈血幹細胞給女兒，獲「意贈慈善基金」贊助治療費用，而治療過程亦十分順利，一個月後卓嵐已可出院，現可如同正常孩童般生活。 卓家良醫生指，卓嵐現時仍需服用三種防感染藥，但未來有望毋須再服藥。擺脫輸血及打針的束縛，卓嵐重生後，愉快地渡過第一個健康的農曆新年，跟表哥打機玩樂，自言最喜歡游泳的她，希望未來可以出國旅行，到泰國暢泳。

卓嵐是本港首宗「半相合血幹細胞移植治療」成功個案，她從面色蒼白、行樓梯會喘氣的病童，變回健康活潑的小朋友，其母黃太指感到十分高興。(林若勤攝)

「半相合血幹細胞移植治療」簡介

合適人士

卓家良醫生指，12歲以下兒童出現併發症機會較少，故會建議一、兩年內也無法找到「全相合」血幹細胞的重型地中海貧血兒童接受此方法治療，現時全港約有10多名病人適合。

治療過程

病人先服用化療及抑制免疫藥物，殺死自己的造血細胞及壓抑免疫系統，醫生把捐贈者血幹細胞中的白血球，以減低出現抗宿主病的風險，再移植至病人體內。病人最少需住院一個月，約半年至一年可完全康復。

不過日後若生育，下一代仍有遺傳到地中海貧血基因的可能性。

卓家良醫生指，重型地中海貧血患者需長期輸血，但就有機會令鐵質積聚在身體內，破壞肝脾、心臟等多個器官功能，故由2歲左右就需接受除鐵治療。(林若勤攝)

成功率

「半相合」：70-80%；「全相合」：90%

風險

1. 嚴重併發症及死亡：10至20%機率可能因細菌感染、真菌感染而出現併發症，繼而器官衰竭而死亡。而「全相合」的死亡風險就約10%。

2. 排斥：5至10%機率會打回原形，理論上病童可再次接受移植，但出現併發症風險更高

3. 慢性抗宿主病(GVHD)：影響生活質素

4. 不育、患上癌症：風險較一般人高，因服食化療藥物傷害器官

卓家良指，現時瑪麗醫院已完成5宗「半相合」移植，其中4宗成功，1宗個案不幸受真菌感染，出現嚴重併發症而去世。他解釋，由於病人需服用的抑制免疫藥物藥力重，容易引起感染，加上病人抵抗力低，控制不好就會致命。而捐贈者的風險低。

地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞醫生(後排左)、「意贈慈善基金」聯席創辦人凌冠華(後排中)、卓嵐主診醫生卓家良(後排右)，與卓嵐及黃太合照。(林若勤攝)

費用

約20至30萬元

提供治療的醫院

瑪麗醫院、威爾斯親王醫院