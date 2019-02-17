【渣打馬拉松】半馬挑戰組跑手遭「截龍」：要再warm up　好辛苦

今年渣馬在微雨中進行，不少跑手在衝線時髮絲已盡濕，也有跑手在比賽期間「被迫」在寒風細雨中苦等，皆因田總早前鬼祟地在半馬挑戰組新增2段截跑點，令比賽時限由3小時縮短35分鐘，至2小時25分鐘。有未能在時限前抵達第一個截跑點的跑手指，在寒風中苦等超過一小時，只能與其他跑手聊天，等候大會放行，嘆言「cool down 咗再warm up好辛苦，因為一放就要跑西隧，變相好似跑兩次馬拉松！」

Marco（右）今年第5年參與半馬挑戰組。（勞敏儀攝）

Marco今年第5年參與半馬挑戰組，直言在第一個截跑點，現場有約三十名跑手未能在截跑前抵達。他指，一眾跑手沒有乘搭巴士離場，選擇在寒風在等候，一等便是一個多小時，「cool down 咗再warm up好辛苦，因為一放就要跑西隧，變相好似跑兩次馬拉松」。

再放行後與全馬選手同場 跑手呻心理壓力大

在等候期間，他說現場有提供保暖物，再跑時與全馬選手同場，「心理壓力好大」，最後若「包尾」完場，或影響來年報挑戰組的資格。

一年一度渣打馬拉松今早（17日）開跑。（盧翊銘攝）

另一位同是半馬挑戰組顏先生也未能如期在截龍前抵達，最終在西隧口在寒風中苦等一小時。他認為，大會安排尚可，有派發保暖毯，但直言「好大風，濕住個身喺度等，好易冷親」，但他指未見有現場跑手衝閘或鼓譟。

他笑言，原本以為自己衝得過，怎料今年狀態稍差，加上潮濕、逆風，影響速度，直言「跑得辛苦」，最終接近2.5小時內跑畢全程。

渣馬今年突然將半馬挑戰組比賽時限由3小時，縮短為2小時25分，並在「西隧－收費廣場」及「鴻興道及馬師道交界」設兩個截跑點；於鴻興道附近，有數十名跑手於截龍後才到達，一度不滿安排「衝閘」續跑至終點。

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澳洲返港跑手指 香港賽道管理理想

此外，剛從澳洲返港的十公里跑手陳先生表示，起步前覺得天氣頗涼，「跑跑吓就ok」，首次參與香港渣馬的他認為香港「濕度高、跑起來比較辛苦」，但指「香港賽道管理理想，跑得開心」。

吳女士原本參加半馬挑戰組，但因大會臨時加截跑點而轉組。(黃偉倫攝)

跑手因突設時限而轉組 指情況不太理想

吳女士原本參加半馬挑戰組，但因大會臨時加截跑點，比賽時限由原本的3小時，縮至只有2小時25分鐘。她表示，自己參賽了半馬挑戰組約5年，過往成績大約都是兩小時廿多分鐘，當得知大會有截跑安排後，便決定轉跑半馬拉松一組，坦言：｢自己成績比較『炆水』，我驚繼續喺挑戰組，要上巴士。｣

對於突然有時限，她感到頗突然，並指｢不太理想｣。