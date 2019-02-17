【渣打馬拉松】林鄭月娥主持全馬起步禮　有跑手憂截龍前未能完成

一年一度的渣打馬拉松今晨（17日）揭開序幕，吸引逾7萬人參賽。半馬及全馬賽事在尖沙嘴彌敦道起步，天未光已聚集不少跑手熱身。天文台總部在上午5時許錄得氣溫約攝氏19度，預料日間市區氣溫最高升至21度，濕度高達88%。有半馬挑戰組跑手認為，今年天氣「舒服」，但擔心受大會「截龍」新安排影響，未能完成賽事。 全馬挑戰組賽在上午6時10分正式展開，由行政長官林鄭月娥主持起步禮，全馬跑手陸續起步，朝維園終點出發。有跑手以豬打扮參與，也有跑手邊跑，邊高舉手機拍照。

清晨5時許，一眾渣打馬拉松跑手已齊集尖沙咀。（盧翊銘攝）

行政長官林鄭月娥主持渣打馬拉松全馬起步禮。（盧翊銘攝）

渣打馬拉松在清晨5時45分於尖沙嘴彌敦道陸續起步，至早上6時10分，全馬挑戰組賽由行政長官林鄭月娥主持起步禮，全馬跑手陸續起步，朝維園終點出發。有跑手以豬打扮參與，也有跑手邊跑邊高舉手機拍照。

天文台預測，今日多雲，早晚有幾陣微雨，天氣稍涼，氣溫介乎19至21度，吹清勁偏東風，離岸間中吹強風。天氣又暖又濕有機會影響跑手表現。

董先生表示，會以平常心參與，「唔會同人鬥快」。(勞敏儀攝)

半馬及全馬挑戰賽分別於上午5時45分及6時10分開始，不少跑手一早到場練跑及熱身。66歲半馬挑戰組跑手董先生過去已參與十多年渣馬，認為今日天氣狀況理想，有微雨較舒服，希望能在2小時20分鐘內跑畢全程，較去年快4分鐘，「平常心參與，唔會同人鬥快」。

截龍安排太遲公布 冀仍能完成賽事

對於田總早前鬼祟地在半馬挑戰組新增2段截跑點，令比賽時限由3小時縮短35分鐘至2小時25分鐘，他認為「太遲公布」，但有信心按要求完成賽事。

港鐵提早開車，以便利跑手參與渣打馬拉松。（張浩維攝）

+ 5 + 4 + 3

52歲歐先生憂截龍前未能跑畢全程。(勞敏儀攝)

跑手擔心截龍前趕不及：睇下我哋全部塞喺西隧口點囉

52歲的歐先生直言在中學畢業開始已開始參與渣馬，他也認為今年天氣狀況不太差，甚至認為「頗舒服」。對於今年半馬挑戰組安排，他稱「過去都係後面加速，前面均速，新安排好無聊，有少少擔心（截龍前）趕唔到」，但沒有想過轉組，直言「睇下我哋全部塞喺西隧口點囉」，又希望兩小時內跑畢全程。