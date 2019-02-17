【禁電子煙】陳肇始相信修例可減吸煙率　未來考慮加煙稅

食物及衞生局建議修例禁止電子煙，草案將於本周三立法會首讀。食衞局局長陳肇始今(17日)於無綫節目《講清講楚》表示，相信禁絕電子煙後，或令部分煙民隨之戒煙，港府將考慮為電子煙民增設特別戒煙服務，期望可進一步降低吸煙率。 她又對禁電子煙，會令煙民轉投傳統煙懷抱的說法有保留，現階段會先著力做好修例工作，未來不排除會考慮加煙稅等其他控煙措施，但需作評估及按緩急先後進行。

食物及衞生局將提出修例，禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港。(資料圖片)

食衞局早前向立法會提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港，及於本港銷售等，一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，法例會設寬限期，刊憲6個月後始正式生效。不過自食及管有，則不屬違法。

被問到何不一併禁絕管有及使用，陳肇始解釋有關法例框架經深思熟慮，做法是參考其他國家，她又指，法例並非想懲罰煙民，只期望杜絕市面銷售情況。她亦不認同禁電子煙，會令煙民轉為吸食傳統煙，「大家唔會再擁有，自然會慢慢減少(吸煙)。」

冀2025年吸煙率降至7.8%

她說，根據過往經驗，每當有控煙政策推出後，便會有一批人隨之戒煙，港府將會投放更多資源鼓勵戒煙，包括考慮為電子煙民增設特別戒煙服務，期望吸煙率可由目前的10%，減至2025年的7.8%。她又強調，不鼓勵市民囤積電子煙，但會否於空窗期設立管有上限，則無正面回應。

她又指，政府理解社會上有不同意見，亦知悉有政黨倡議將加熱煙排除於法例之外，但陳強調，加熱煙同屬有害產品，亦會危害市民健康，她引述日本大型研究指，加熱煙會產生門戶效應，亦美化了吸煙形象，倘剔除加熱煙，市民會誤以為有關產品可有助戒煙，甚至一窩蜂使用，將無助減低吸煙率。

禁電子煙草案將於本周三首讀，她指難以評估能否於今個立法年度通過，但會爭取時間解釋法案框架及理念，期望可及早生效。被問到若遇反對，甚至被司法覆核，局方會否再次改變立場？陳表明不會，指去年初建議規管，是由於當時出現更新式的煙草產品包括加熱煙，惟全面禁止的念頭未撤，「禁的初心一直都在。」

法例實施初期或寬鬆執法

她指，法案會在通過後6個月生效，首數個月執法會較寬鬆，讓業界及市民適應；如有旅客攜帶電子煙入境，初期會容許他們在入境時棄置，不用受罰；執法人手安排方面，則會待法例通過後，再檢視現有人手，亦可從控煙酒辦或衞生署海港辦調配。

過去數年無按慣例加煙稅，陳指，現階段先著力做好禁電子煙法例，不排除考慮其他控煙措施，會跟據評估及整體控煙策略作緩急先後安排，適時調整。